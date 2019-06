Om de almaar scherpere concurrentie van de microbrouwerijen en de daling van de binnenlandse bierconsumptie het hoofd te bieden, stelde de brouwerij Saint-Feuillien vorig jaar met Erwin Dedoncker voor de eerste keer in haar geschiedenis een 'buitenstaander' aan als algemeen directeur van het familiebedrijf.

Passeert ze aan een café, dan kan ze het niet laten even te kijken wat voor glazen op de tafeltjes staan. "Een reflex", zegt Dominique Friart, de CEO van de familiebrouwerij Saint-Feuillien en een telg van de vierde generatie. "Je ziet bijna nooit meer tweemaal hetzelfde drankje op een tafeltje staan. Consumenten zijn almaar minder trouw aan één merk", merkt ze op. In een mum van tijd is het aantal brouwerijen in ons land dan ook toegenomen van 60 naar bijna 300.

...