Brouwerij Roman, de brouwer van Ename, Roman Pils en Sloeber, herstelt vrij vlot van de pandemie. Het veertien generaties oude familiebedrijf zag de omzet vorig jaar met bijna een kwart groeien na het rampjaar 2020.

Brouwerij Roman uit Mater bij Oudenaarde haalde in 2021 nog niet het niveau van 2019, dus van voor de pandemie. Logisch, want ook vorig jaar bleef de horeca bijna een halfjaar dicht. Pas vanaf mei gingen de terrassen weer open. Maar na de ellende van 2020 gewagen de gedelegeerd bestuurders Carlo (45) en Lode Roman (44) wel van een "goed jaar 2021": "De pandemie heeft ons heel hard geraakt in 2020. Maar tijdens de coronaperiode hebben we wel ons aanbod aan bieren in de winkels gevoelig uitgebreid. De sluiting van de horeca deed ons beseffen dat het aandeel van het thuisverbruik zou moeten stijgen. Dat heeft ons extra omzet bezorgd. Daarnaast hebben we buiten België nieuwe importeurs aangetrokken. Maar vooral: doordat de horeca in België maandenlang gesloten bleef, hebben de consumenten het belang van de sociale functie van de horeca ingezien. Bij de heropening in mei 2021 hadden mensen ongelofelijk veel zin in een horecabezoek. Dankzij die drie factoren waren de verkoop en het resultaat in 2021 goed voor Brouwerij Roman."

Nieuwe bottelarij

Het familiebedrijf is gesticht in 1545. Zijn geschiedenis omspant veertien generaties. In volle pandemie investeerde Brouwerij Roman fors in de toekomst. "Onze nieuwe bottelarij zorgt voor hogere rendementen en een betere ergonomie voor onze medewerkers", getuigen de broers Roman. "We moeten nog enkele onvolmaaktheden oplossen, maar globaal gezien zijn we heel tevreden. De behaalde resultaten bevestigen dat het een goede investering is."

Na de zware investering was er in 2020 ruim een half miljoen euro bedrijfsverlies (zie tabelonderaan), maar vorig boekjaar was er weer 853.000 euro bedrijfswinst.

Horeca in de genen

De brouwer van onder meer het abdijbier Ename, Roman Pils en de zware blonde bieren Gentse Strop en Sloeber haalde voor de pandemie de helft van zijn volumeverkoop in een straal van 30 kilometer rond de brouwerij in de Vlaamse Ardennen. 90 procent van de verkoop in België gebeurde bovendien in de horeca. Dat patroon is sindsdien dus sterk veranderd. "Van de totale verkoop gaat 30 procent naar het buitenland. Frankrijk en Italië zijn de belangrijkste exportlanden. Spanje en China ontwikkelen heel goed", merken de broers Roman.

In de lokale horeca herleeft de verkoop beter dan verwacht: "De horeca herneemt boven verwachtingen", zeggen de broers. "De horeca bevestigt haar belang voor bier als ons cultureel erfgoed. Horeca zit in onze genen en zal altijd een belangrijke sociale functie vervullen in onze maatschappij."

