Voor Brouwerij Haacht is het glas zowel halfleeg als halfvol. De pandemie zal nog jaren wegen op de horecasector. Tegelijk was de horecaverkoop van de beursgenoteerde brouwer uit Boortmeerbeek sinds eind februari weer even hoog als in dezelfde periode in 2019, voor de pandemie.

Het jaarverslag van Brouwerij Haacht werpt altijd een interessante blik op de evolutie van de Belgische biermarkt. Dat geldt opnieuw voor het jaarverslag van 2021. De brouwer kreunde nog onder de pandemie, want de horeca bleef bijna volledig op slot tot in juni van dat jaar. Enkel de terrassen mochten open vanaf mei 2021.

...

Het jaarverslag van Brouwerij Haacht werpt altijd een interessante blik op de evolutie van de Belgische biermarkt. Dat geldt opnieuw voor het jaarverslag van 2021. De brouwer kreunde nog onder de pandemie, want de horeca bleef bijna volledig op slot tot in juni van dat jaar. Enkel de terrassen mochten open vanaf mei 2021.Haacht is extra kwetsbaar, want het bedrijf verkocht in 2019 twee derde van zijn omzet in België in de horeca, versus een algemeen marktgemiddelde van 42 procent. Het aandeel van pils is bovendien groot in de verkoop. Vandaar was er vorig jaar nog steeds een daling in de Belgische horeca met 48 procent in vergelijking met 2019. "Het aandeel van de pilsbieren in de totale verkoop van Haacht speelt daarin een rol: die is hoger dan het algemene marktgemiddelde", duidt de brouwer. Pils presteert bovendien gemiddeld minder goed dan speciale bieren.Brouwerij Haacht ziet nog meer trends in België. De algemene trend is een daling van de bierconsumptie, en een verschuiving van horeca naar thuis. Dat hangt samen met de pandemie, waarvan de naweeën blijven duren. "Algemeen wordt verwacht dat de horecasector pas eind 2025 volledig hersteld zal zijn van de gevolgen van de pandemie. Uit verschillende rapporten en analyses blijkt bovendien dat de trend doorzet waarin het traditioneel biercafé plaats ruimt ten voordele van eetcafés en brasseries, wat de horecaondernemer toelaat in te zetten op meer premium, met verstevigde marges als gevolg. Ook de speciale bieren kennen een verdere positieve evolutie ten nadele van het pilssegment." Brouwerij Haacht zal daarop inspelen. In 2021 werden minder horecapanden verkocht, en koopopties genomen, die in 2022 worden afgehandeld. Daarnaast wil de brouwer vooral groeien in het buitenland, met vooraan Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.Er werden samenwerkingsakkoorden gesloten met nieuwe partners, want de brouwer wil "positie verwerven binnen nieuwe, andere segmenten". Brouwerij Haacht sloot een exclusief partnerschap met The London Essence Company en Mathieu Teisseire, voor cocktails, mocktails en koffievariaties.De brouwer is ook voorzichtig positief over het herstel in het eerste kwartaal van 2022. "Begin 2022 kende nog enkele maanden met restricties in de horeca, maar de volledige heropening zonder beperkingen sinds maart 2022 oogt positief." Sinds eind februari 2022 haalt Brouwerij Haacht weer even hoge volumes als in 2019 in dezelfde periode.Er is echter een "nieuwe uitdaging", klinkt het. "Onder invloed van de toegenomen inflatie nemen de productiekosten toe, waarbij het conflict in Oekraïne de prijsdruk nog verder verhoogt." De oorog in Oekraïne heeft geen directe invloed, omdat de brouwerij niet verkoopt in Oekraïne of Rusland. Maar er is wel een indirecte impact. De oorlog weegt op het consumentenvertrouwen, door de gestegen energie- en andere kosten. "We verwachten een belangrijke impact in 2022 en begin 2023 door de oplopende kosteninflatie." De brouwer merkt een sterke stijging van grondstoffenprijzen en lonen, door de schaarste aan grondstoffen en de verstoringen van de logistieke keten. De brouwerij zal daarom "eventueel de nodige prijsverhogingen doorvoeren". Lees: de pintjes worden duurder.Toch zou in 2022 weer winst worden gemaakt, na twee verliesjaren (zie balanscijfers hieronder). Voor het boekjaar 2021 keert Brouwerij Haacht geen dividend uit.