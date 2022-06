De Brugse brouwerij De Halve Maan heeft in 24 uur tijd het volledige financieringsbedrag voor zonnepanelen en een waterzuiveringsinstallatie opgehaald. De halve Maan had voor de financiering woensdag een crowdlendingcampagne opgezet.

Op 1 juni lanceerde Brouwerij De Halve Maan een crowdlendingcampagne, waarmee het bedrijf in totaal 2 miljoen euro wilden ophalen om te investeren in duurzaamheid. Concreet wil de brouwerij zonnepanelen en een waterzuiveringsinstallatie plaatsen. Al na één dag was het volledige financieringsbedrag opgehaald.

'In 2016 lanceerde we al een crowdfunding campagne voor de aanleg van onze ondergrondse bierpijpleiding, toen zagen we hoe belangrijk het is om onze community te betrekken in een innovatief en duurzaam verhaal. Ook nu, bij onze verdere verduurzaming, wilden we het publiek betrekken, en met succes', zegt de managing director van de brouwerij, Xavier Vanneste.

Dat de crowdlendingcampagne zo vlot verliep, is volgens de brouwerij te danken aan de aantrekkelijkheid van de biermerken 'Brugse Zot' en 'Straffe Hendrik'. 'Mensen zijn graag verbonden met het authentieke verhaal, en zijn echte ambassadeurs voor de brouwerij', klinkt het.

