Brouwerij Bosteels lanceert een nieuw biermerk, Monte Cristo. De brouwerij uit Buggenhout zit sinds 2016 onder de vleugels van AB InBev, maar gaat zijn eigen gang. "Er is geen inmenging", zegt de voormalige eigenaar en gedelegeerd bestuurder Antoine Bosteels.

Het bruine bier Monte Cristo is het eerste nieuwe bier van Brouwerij Bosteels in zeventien jaar. Er is vijf jaar aan gewerkt. De brouwerij is bekend van de merken Deus, Kwak en Karmeliet. Het nieuwe bier heeft goede genen meegekregen, oordeelt de voormalig gedelegeerd bestuurder Antoine Bosteels enthousiast. "Wij creëren altijd bier dat we zelf graag lusten. We vertrekken niet vanuit verkoopdoelstellingen. Het bier is onze meester."

...