De Britse handelsreus Tesco is veroordeeld tot een miljoenenboete vanwege de verkoop van levensmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum was overschreden. De supermarktketen moet 7,5 miljoen pond (omgerekend 8,7 miljoen euro) betalen, heeft een rechtbank in Birmingham beslist.

Het bedrijf gaf de beschuldigingen toe. Het ging in totaal om 22 gevallen in drie verschillende filialen in de Britse stad in de jaren 2015, 2016 en 2017.

Na tips van klanten hadden inspecteurs onder andere pizza's, aardappelsalade en quiche ontdekt waarvan de houdbaarheidsdatum soms meer dan twee weken was overschreden. In een winkel zijn druiven gevonden waarop al tekenen van schimmel te zien waren, aldus de stad Birmingham.

Tesco moet ook de gerechtskosten van zowat 100.000 pond op zich nemen. Het concern bood excuses aan. 'We hebben maatregelen genomen om de fouten te corrigeren en willen onze klanten verzekeren dat we over alle middelen beschikken om te verzekeren dat dit nooit meer gebeurt', aldus een woordvoerder

