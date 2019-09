Bibby Financial Services, een wereldspeler in factoring, wil zijn Belgische cliënteel uitbreiden en volgend jaar een vestiging in ons land openen. 'Alternatieve financieringsoplossingen voor kmo's, zoals factoring, zijn in België nog te weinig bekend', zegt algemeen directeur Rob Retèl.

Bibby Financial Services (BFS) maakt deel uit van de Britse Bibby-groep, die opgericht werd in 1807 en een van de oudste familiebedrijven van Engeland is. De groep is actief in maritiem transport, logistiek en retail, en sinds 35 jaar via BFS ook in financiële oplossingen voor kmo's. Het bedrijf telt meer dan veertig vestigingen in veertien landen in Europa, Azië en Noord-Amerika.

...