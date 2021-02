De Britse economie is in het coronajaar 2020 met 9,9 procent gekrompen. De gezondheidscrisis zorgde voor de grootste economische achteruitgang ooit gemeten voor Groot-Brittannië.

Volgens cijfers van het Britse bureau voor statistiek was er wel groei in de laatste drie maanden van het jaar, met naar schatting 1 procent. De groei in het derde kwartaal bedroeg 16,1 procent.

Het gaat om de grootste krimp van de Britse economie sinds 1709, toen Europa de koudste winter van het tweede millennium kende, en overal oogsten mislukten.

