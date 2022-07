De Britse economie is in mei met 0,5 procent gegroeid, nadat ze de twee maanden daarvoor gekrompen was. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS.

Door de eerdere dalingen van het bruto binnenlands product (bbp) in het Verenigd Koninkrijk, met bijvoorbeeld -0,2 procent in april, was de vrees ontstaan dat de Britse economie op weg was naar een recessie. Analisten hadden gerekend op een herstel in mei, maar ze verwachtten dat dat beperkt zou blijven tot 0,1 procent.

Onder meer de industrie en de bouw deden het beter dan verwacht, maar de belangrijkste factor waren de gezondheidsuitgaven: de Britten gingen vaker naar de dokter. De consumenten gaven wel minder uit in winkels en in hun vrije tijd.

Darren Morgan, directeur economische statistieken bij ONS, voegt eraan toe dat het wegvervoer ook een 'drukke maand mei' achter de rug heeft, terwijl reisbureaus een stijging van het aantal zomervakanties noteerden. Maar terwijl de economie aantrekt, melden veel bedrijven dat een stijging van de brandstof- en elektriciteitskosten hen heeft gedwongen hun prijzen voor klanten te verhogen, aldus de ONS.

