De coronacrisis brengt ook zware schade toe aan de Britse autosector.

De Britse fabrikant van luxesportwagens Aston Martin heeft donderdag zijn intentie bekendgemaakt om te herstructureren en 500 banen te schrappen. Aston Martin bevond zich al in moeilijkheden voor de coronapandemie. De sportwagenbouwer wil 10 miljoen pond (11,2 miljoen euro) operationele kosten per jaar uitsparen om weer rendabel te worden.

Bij de De Britse keten van multimerkenconcessiehouders Lookers verdwijnen 1.500 van de 8.100 banen en worden 12 sites gesloten, boven op de 15 die in november al aangekondigd waren. Het merk behoudt nog 136 vestigingen in Groot-Brittannië.

De coronacrisis heeft wereldwijd een zware impact op de autoverkoop en -productie.

De Britse fabrikant van luxesportwagens Aston Martin heeft donderdag zijn intentie bekendgemaakt om te herstructureren en 500 banen te schrappen. Aston Martin bevond zich al in moeilijkheden voor de coronapandemie. De sportwagenbouwer wil 10 miljoen pond (11,2 miljoen euro) operationele kosten per jaar uitsparen om weer rendabel te worden.Bij de De Britse keten van multimerkenconcessiehouders Lookers verdwijnen 1.500 van de 8.100 banen en worden 12 sites gesloten, boven op de 15 die in november al aangekondigd waren. Het merk behoudt nog 136 vestigingen in Groot-Brittannië. De coronacrisis heeft wereldwijd een zware impact op de autoverkoop en -productie.