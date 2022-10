In Frankrijk houdt de staking bij de raffinaderijen van TotalEnergies ook zaterdag aan. Dat meldt de vakbond CGT.

Er wordt gestaakt op vijf sites. In die van Normandië, de grootste olieraffinaderij van het land, en Donges was vrijdag al beslist om de staking zeker tot dinsdag te verlengen. En de staking duurt ook voort in Mède (Bouches-du-Rhône), Feyzin (Rhône) en Flandres (de noordelijke site van TotalEnergies).

De acties bij TotalEnergies veroorzaken al geruime tijd brandstoftekorten in delen van Frankrijk. Zo kampen veel tankstations met bevoorradingsproblemen. De regering oefende druk uit zodat er onderhandeld zou worden.

Bekijk ook een fotoreeks: Frankrijk in de ban van een brandstofcrisis

