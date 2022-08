Postbedrijf bpost wil de Nederlandse distributeur Aldipress overnemen. Dat blijkt uit een publicatie op de website van de Nederlandse concurrentiewaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Het postbedrijf wil Aldipress overnemen van de mediagroep DPG Media en het onderbrengen bij zijn dochterbedrijf AMP, die in België als persverdeler actief is.

'In een mediamarkt die steeds verder digitaliseert en consolideert, zoeken uitgevers en persdistributeurs samen naar administratieve vereenvoudiging', stelt bpost. 'De belangen van klanten, dagbladhandelaars en uitgevers vooropstellend, bundelen AMP en Aldipress door de overname hun krachten en versterken ze de perspectieven van beide entiteiten als prominente spelers in persdistributie in de Benelux.'

Aldipress, opgericht in 1996, is op de Nederlandse markt actief als distributeur van tijdschriften, strips, romans en puzzelboekjes bestemd voor de losse verkoop. Het bedrijf verzorgt de distributie van ruim 1.300 verschillende titels van meer dan 130 uitgevers bij meer dan 5.500 verkooppunten. Het boekte in 2021 een omzet van 140 miljoen euro.

Het dertigtal medewerkers van Aldipress zal na de overname aan boord blijven tegen ongewijzigde voorwaarden, zegt bpost nog.

Het postbedrijf denkt de overname tegen het einde van het jaar te kunnen afronden. Financiële details worden niet bekendgemaakt. Bpost-dochter AMP stelt zowat 450 mensen tewerk en realiseerde in 2021 een omzet van meer dan 300 miljoen euro. Het verdeelt elke dag meer dan een half miljoen kranten en magazines aan ongeveer 4.000 persverkooppunten, aldus bpost.

