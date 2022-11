Bpost verraste woensdag na beurstijd twee keer: met beter dan verwachte resultaten en met de aankondiging van een nieuwe wissel aan de top van het bedrijf. In een apart persbericht na de voorstelling van de kwartaalresultaten meldde bpost dat zijn CFO, Philippe Dartienne, de nieuwe CEO ad interim wordt.

E-commerce heeft last van het inflatoire economische klimaat. Dat bleek begin deze week al, toen concurrent PostNL een verlies van 20 miljoen over het derde kwartaal bekendmaakte. Bpost kampt ook met hogere kosten en in de Belgische pakjesactiviteiten liet de komst van het distributiecentrum van Amazon in Antwerpen zich voelen, maar het operationele bedrijfswinst (ebit) voor het derde kwartaal bleef wel in de plus. Dit jaar bedraagt de ebit voor het derde kwartaal 26 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar nog 39,1 miljoen euro was.

De omzet in het derde kwartaal liep op tot 1,02 miljard. Dat is een stijging van 4,5 procent tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. Die evolutie is grotendeels te danken aan de buitenlandse activiteiten. Bpost Belgium zag zijn omzet met 5,3 procent dalen, voor E-logistics Europe en Azië (+12,9%) en in de businessunit E-logistics Noord-Amerika (+20,2%) was er omzetgroei.

De Belgische activiteiten hadden last van dalende postvolumes (-7,7%), terwijl de pakjesvolumes 3,8 procent lager lagen door de komst van Amazon. Bovendien waren er de automatische loonindexeringen als gevolg van de stijgende levensduurte. Bpost compenseerde dat met prijsstijgingen voor zowel brieven als pakjes, maar ook met ontslagen. Vergeleken met vorig jaar werken er 1.020 voltijdsen minder voor bpost in België.

Eerder dit jaar had het post- en pakjesbedrijf zijn winstverwachtingen voor 2022 naar beneden bijgesteld. De prijsvork voor de winst dit jaar liep aanvankelijk van 280 tot 310 miljoen, met een neerwaarts risico van 40 miljoen. Philippe Dartienne, tijdens de persconferentie nog in zijn functie van CFO, liet weten dat het neerwaartse risico nu nog slechts 15 miljoen euro bedraagt. Tegelijk verlaagt bpost wel de bovenkant van de prijsvork voor zijn winstverwachtingen. Nu rekent het bedrijf op een mogelijke operationele bedrijfswinst van 265 tot 300 miljoen.

In een persmededeling na de persconferentie liet bpost bovendien weten dat Philippe Dartienne tijdelijk de functie van CEO opneemt. Hij vervangt Henri De Romrée, die de rol van CEO opnam toen Dirk Tirez een stap opzij zette naar aanleiding van een intern onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van het contract voor de krantenbedeling. De Romrée is eigenlijk de CEO van de Amerikaanse activiteiten. Nu het erop lijkt dat de afwezigheid van Tirez langer kan duren dan voorzien, kiest de raad van bestuur voor Philippe Dartienne als interim-CEO.

E-commerce heeft last van het inflatoire economische klimaat. Dat bleek begin deze week al, toen concurrent PostNL een verlies van 20 miljoen over het derde kwartaal bekendmaakte. Bpost kampt ook met hogere kosten en in de Belgische pakjesactiviteiten liet de komst van het distributiecentrum van Amazon in Antwerpen zich voelen, maar het operationele bedrijfswinst (ebit) voor het derde kwartaal bleef wel in de plus. Dit jaar bedraagt de ebit voor het derde kwartaal 26 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar nog 39,1 miljoen euro was.De omzet in het derde kwartaal liep op tot 1,02 miljard. Dat is een stijging van 4,5 procent tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. Die evolutie is grotendeels te danken aan de buitenlandse activiteiten. Bpost Belgium zag zijn omzet met 5,3 procent dalen, voor E-logistics Europe en Azië (+12,9%) en in de businessunit E-logistics Noord-Amerika (+20,2%) was er omzetgroei. De Belgische activiteiten hadden last van dalende postvolumes (-7,7%), terwijl de pakjesvolumes 3,8 procent lager lagen door de komst van Amazon. Bovendien waren er de automatische loonindexeringen als gevolg van de stijgende levensduurte. Bpost compenseerde dat met prijsstijgingen voor zowel brieven als pakjes, maar ook met ontslagen. Vergeleken met vorig jaar werken er 1.020 voltijdsen minder voor bpost in België.Eerder dit jaar had het post- en pakjesbedrijf zijn winstverwachtingen voor 2022 naar beneden bijgesteld. De prijsvork voor de winst dit jaar liep aanvankelijk van 280 tot 310 miljoen, met een neerwaarts risico van 40 miljoen. Philippe Dartienne, tijdens de persconferentie nog in zijn functie van CFO, liet weten dat het neerwaartse risico nu nog slechts 15 miljoen euro bedraagt. Tegelijk verlaagt bpost wel de bovenkant van de prijsvork voor zijn winstverwachtingen. Nu rekent het bedrijf op een mogelijke operationele bedrijfswinst van 265 tot 300 miljoen.In een persmededeling na de persconferentie liet bpost bovendien weten dat Philippe Dartienne tijdelijk de functie van CEO opneemt. Hij vervangt Henri De Romrée, die de rol van CEO opnam toen Dirk Tirez een stap opzij zette naar aanleiding van een intern onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van het contract voor de krantenbedeling. De Romrée is eigenlijk de CEO van de Amerikaanse activiteiten. Nu het erop lijkt dat de afwezigheid van Tirez langer kan duren dan voorzien, kiest de raad van bestuur voor Philippe Dartienne als interim-CEO.