Pakjesbezorgingen hebben een grote impact op steden en hun bewoners. Daarom bouwt bpost Ecozones uit. Die focussen niet enkel op een uitstootvrije mobiliteit, maar ook op gedragsveranderingen.

E-commerce heeft geen al te beste reputatie op het gebied van duurzaamheid. Het is bovendien een snel veranderende sector waarin voortdurend nieuwe behoeften aan het licht komen. "Maar dat is gezond", stelt Gregory Perez, urban logistics project manager bij bpost. "Het verplicht ons om onze manier van werken continu ter discussie te stellen, onszelf uit te dagen en te transformeren. De stedelijke Ecozones zijn een mooi voorbeeld van onze inspanningen."

Het model berust op drie pijlers: 100 procent uitstootvrije leveringen met behulp van e-bikes, cargofietsen en e-vans; een dicht netwerk aan afhaalpunten en pakjesautomaten die op wandelafstand bereikbaar zijn vanuit elke woning of werkplek; en een aanbod van diensten voor de lokale gemeenschappen, waarbij bpost onder meer city hubs aan de stadsrand installeert, zijn pakjesautomaten openstelt als afhaalpunt voor handelaars en hen tijdelijke stockagemogelijkheden biedt.

"Die combinatie leidt tot een aanzienlijke vermindering van het aantal afgelegde kilometers door bpost en de bewoners", zegt Gregory Perez. "Die laatsten kunnen de afhaalpunten makkelijk te voet of met de fiets bereiken, of op weg naar of van het werk. We proberen gedragsveranderingen teweeg te brengen. De verminderde uitstoot van CO2 en fijnstof komt de luchtkwaliteit in de stad ten goede. Bovendien beperkt files en geluidsoverlast voor een betere levenskwaliteit."

Mechelen als proefproject

In juli 2021 introduceerde bpost zijn eerste Ecozone in Mechelen. Daarna waren ook Bergen en Leuven vragende partij om kranten, brieven en pakjes CO2-vrij te laten bezorgen. Andere steden, waaronder Louvain-la-Neuve en Namen, ontwikkelen op dit moment hun Ecozone. Het concept won vorig jaar de Environmental Achievement of the Year-prijs op de Parcel and Postal Technology International Awards in Wenen.

Tegen 2025 wil bpost het concept uitrollen in de grootste 25 steden van ons land. Het bedrijf engageert zich om tegen 2030 een volledig emissieloze last mile te organiseren. In dat jaar moet de totale uitstoot van de groep ook 55 procent lager liggen.

De MOBI-onderzoekscel van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ondersteunt bpost bij het monitoren van de duurzaamheidsimpact van zijn Ecozones. Ze houdt rekening met alle aspecten, zoals de uitstoot, de luchtvervuiling, de geluidsoverlast, de gereden kilometers, de verkeershinder en de schade aan het wegdek. In Mechelen tekende MOBI een globale duurzaamheidswinst van 32 procent op. Dat is het resultaat van 97 procent minder CO2, 77 procent minder fijnstof, 164 minder afgelegde kilometers per dag met bestelwagens en 49 procent minder verspreide decibels.

Ook het gedrag van de Mechelaars werd gemeten. Hun kleinere aantal verplaatsingen leidde tot 86 procent minder CO2-uitstoot.

E-commerce heeft geen al te beste reputatie op het gebied van duurzaamheid. Het is bovendien een snel veranderende sector waarin voortdurend nieuwe behoeften aan het licht komen. "Maar dat is gezond", stelt Gregory Perez, urban logistics project manager bij bpost. "Het verplicht ons om onze manier van werken continu ter discussie te stellen, onszelf uit te dagen en te transformeren. De stedelijke Ecozones zijn een mooi voorbeeld van onze inspanningen." Het model berust op drie pijlers: 100 procent uitstootvrije leveringen met behulp van e-bikes, cargofietsen en e-vans; een dicht netwerk aan afhaalpunten en pakjesautomaten die op wandelafstand bereikbaar zijn vanuit elke woning of werkplek; en een aanbod van diensten voor de lokale gemeenschappen, waarbij bpost onder meer city hubs aan de stadsrand installeert, zijn pakjesautomaten openstelt als afhaalpunt voor handelaars en hen tijdelijke stockagemogelijkheden biedt. "Die combinatie leidt tot een aanzienlijke vermindering van het aantal afgelegde kilometers door bpost en de bewoners", zegt Gregory Perez. "Die laatsten kunnen de afhaalpunten makkelijk te voet of met de fiets bereiken, of op weg naar of van het werk. We proberen gedragsveranderingen teweeg te brengen. De verminderde uitstoot van CO2 en fijnstof komt de luchtkwaliteit in de stad ten goede. Bovendien beperkt files en geluidsoverlast voor een betere levenskwaliteit." In juli 2021 introduceerde bpost zijn eerste Ecozone in Mechelen. Daarna waren ook Bergen en Leuven vragende partij om kranten, brieven en pakjes CO2-vrij te laten bezorgen. Andere steden, waaronder Louvain-la-Neuve en Namen, ontwikkelen op dit moment hun Ecozone. Het concept won vorig jaar de Environmental Achievement of the Year-prijs op de Parcel and Postal Technology International Awards in Wenen. Tegen 2025 wil bpost het concept uitrollen in de grootste 25 steden van ons land. Het bedrijf engageert zich om tegen 2030 een volledig emissieloze last mile te organiseren. In dat jaar moet de totale uitstoot van de groep ook 55 procent lager liggen. De MOBI-onderzoekscel van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ondersteunt bpost bij het monitoren van de duurzaamheidsimpact van zijn Ecozones. Ze houdt rekening met alle aspecten, zoals de uitstoot, de luchtvervuiling, de geluidsoverlast, de gereden kilometers, de verkeershinder en de schade aan het wegdek. In Mechelen tekende MOBI een globale duurzaamheidswinst van 32 procent op. Dat is het resultaat van 97 procent minder CO2, 77 procent minder fijnstof, 164 minder afgelegde kilometers per dag met bestelwagens en 49 procent minder verspreide decibels. Ook het gedrag van de Mechelaars werd gemeten. Hun kleinere aantal verplaatsingen leidde tot 86 procent minder CO2-uitstoot.