Bpost verwacht een bedrijfswinst (winst voor belastingen en intresten of ebit) van 265 miljoen tot 300 miljoen euro. Het bedrijf verwijst daarvoor naar betere resultaten in het derde kwartaal. Winst en omzet kwam boven de verwachtingen uit.

De prognose zorgde bij de perstoelichting woensdag na de slotbel evenwel voor de nodige onduidelijkheid. Tot nu toe was er sprake van een ebit-doelstelling in de vork van 280 miljoen tot 310 miljoen euro. Die ging gepaard met een potentieel 'neerwaarts risico' tot 25 miljoen euro aan het slot van het eerste kwartaal - tot 40 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal. Bpost had dat risico destijds aangekondigd wegens de hoge inflatie en het onzekere consumentengedrag.

De nieuwe gecommuniceerde vork ligt lager, dus is er sprake van een lagere prognose? 'Ja en neen', antwoordde financieel topman (CFO) Philippe Dartienne. De 310 miljoen euro is niet meer haalbaar, anderzijds is de onderste vork opwaarts herzien, luidde de uitleg. 'Als je het berekent, zitten we nu hoger dan wat gezegd was eind het tweede kwartaal. Nu zeggen we eigenlijk 280 miljoen euro, met een risico van 15 miljoen euro.' Anders gesteld, de 265 miljoen euro houdt al rekening met de neerwaartse spiraal, ofte 280 miljoen minus 15 miljoen. 'De resultaten zijn in lijn met de verwachtingen', aldus de CFO.

'Het eerder vastgestelde neerwaartse risico is teruggebracht tot 15 miljoen euro (van 'tot 40 miljoen euro' in het eerste kwartaal en 'tot 25 miljoen euro' in het tweede) als gevolg van de genomen maatregelen met betrekking tot prijzen en kosten en de commerciële inspanningen in het licht van de aanhoudende macro-economische omstandigheden.' In het huidige macro-economische klimaat 'blijven tegenwinden en onzekerheid over de resultaten van het vierde kwartaal bestaan'.

