Bpost schrapt gemiddeld één op de vier brievenbussen

Het plan van bpost om stevig te snoeien in het aantal postbussen zal zich vooral in de steden laten voelen. Dat blijkt uit de voorgestelde lijsten die naar alle gemeentebesturen zijn gestuurd, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard maandag.

In een honderdtal gemeenten verandert er niets. Op de andere plaatsen verdwijnt volgens het ontwerp gemiddeld één op de vier bussen. Via het saneringsplan wordt het totale aantal bussen in ons land teruggebracht van 12.960 naar 9.984. De bedoeling is dat de operatie in maart is afgerond.

De impact is het grootst in de steden waar nu nog een dicht netwerk is. In de meeste Brusselse gemeenten verdwijnt zowat een op de drie bussen. In Gent is dat meer dan vier op de tien (107 locaties), in Charleroi zelfs de helft (121 locaties). Antwerpen is de enige stad met meer dan 100 bussen waar er net geen kwart van de bussen verdwijnt.

Bpost benadrukt dat er in stedelijk gebied zeker om de 500 meter een brievenbus blijft staan, en in landelijk gebied om de 1.500 meter.

Welke locaties er precies verdwijnen, wordt beslist na overleg met de gemeentebesturen. 'Uiteindelijk zijn het de gemeentebesturen die de lokale situatie het best kennen', zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck in De Standaard. 'Zo kan het dat een bepaalde brievenbus nu nauwelijks wordt gebruikt, maar dat die door een wijziging op het vlak van mobiliteit beter bereikbaar wordt. Dan blijft die beter behouden', luidt het.

Dat bpost het netwerk van brievenbussen voor het eerst in veertien jaar ging bijsturen, raakte eerder al bekend. Het volume verhandelde post daalde in die periode namelijk met 60 procent. 'Als je dan merkt dat je postbodes naar bussen stuurt waar amper brieven zijn, dan moet je je anders organiseren', aldus Van Speybroeck.