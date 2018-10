Bpost roept vakbonden op tot sociaal overleg: 'We willen luisteren'

'We willen luisteren naar de vakbonden en roepen op tot sociaal overleg', zo reageert bpost maandag op de stakingsaanzegging van de verschillende vakbonden

De vakbonden bij bpost hebben vorige week een stakingsaanzegging ingediend en dreigen met stakingsacties vanaf de week na de herfstvakantie. De bonden kaarten de hoge werkdruk en het personeelstekort binnen het bedrijf aan, en ze stellen dat in de toekomstplannen geen oplossingen voor het personeel worden aangeboden.

De gesprekken tussen de directie en de vakbonden zijn voorlopig opgeschort. 'Ik heb begrip voor de onrust die er bij sommige medewerkers is door de veranderingen waar het bedrijf aan het doorgaan is', reageert CEO Koen Van Gerven maandag. 'We gaan ons uiterste best doen om daar een antwoord op te geven, zodat we iedereen kunnen meenemen in ons toekomstverhaal.'

Bpost stelt dat de toekomstplannen het bedrijf in staat moeten stellen om financieel gezond en relevant te blijven. Ook wordt er ingezet op nieuwe rekruteringen, om het personeelstekort aan te pakken. 'We hebben een rekruteringsplan opgesteld en de eerste resultaten daarvan zijn bemoedigend', zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. "De vorige maand werden voor het distributienetwerk 250 medewerkers extra aangeworven.'

Tot slot benadrukt bpost nog dat stakingsacties 'de klant en de economie' zouden raken, 'op een moment waarop bpost als postale operator net een belangrijk verschil kan maken'.