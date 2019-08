Postbedrijf bpost heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan analisten hadden verwacht.

De bedrijfswinst van bpost kwam in het tweede kwartaal uit op 107,5 miljoen euro, waar analisten rekenden op 84,9 miljoen euro. Het bedrijf bevestigt dat het op schema ligt om de jaarprognose - een bedrijfswinst van meer dan 300 miljoen euro - te behalen.

De trends die spelen bij bpost zijn bekend. Tegenover een daling van de traditionele brievenpost (-9,4 procent in het tweede kwartaal) staat een toename van de verstuurde pakjes (+17,7 procent in België en Nederland). In het tweede kwartaal kon bpost naar eigen zeggen ook profiteren van het rondbrengen van verkiezingsdrukwerk en van 'prijszetting'. De prijs van de postzegels werd begin dit jaar verhoogd, en de priorzegel werd weer ingevoerd.

Een en ander leverde bpost een nettowinst op van 68,6 miljoen euro, tegen 72,9 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar. De bedrijfsopbrengsten gingen wel licht hoger, tot 935,7 miljoen euro.

Wat Noord-Amerika betreft, woog de overname van Radial ook in het tweede kwartaal op bpost. De activiteiten zijn er nog verlieslatend. Maar 'de nieuwe contracten afgesloten bij Radial in de eerste helft van het jaar liggen boven de verwachtingen en zijn veelbelovend voor de toekomst', aldus bpost-topman Koen Van Gerven in een persbericht.