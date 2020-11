Bpost krijgt een recordvolume aan pakjes te verwerken, waardoor het postbedrijf niet langer in staat lijkt alle pakjes aan huis te leveren.

Voortaan zal een deel van de klanten de bestelde pakjes zelf moeten gaan oppikken in een afhaalpunt, kondigt bpost vrijdag aan. Het gaat volgens het bedrijf wel om 'een zeer beperkt percentage van het totale aantal pakjes dat bpost dagelijks verdeelt'.

Eerder op de dag raakte bekend dat bpost de jongste dagen elke dag meer dan een half miljoen pakjes verwerkt. 'We breken nu dag na dag records. We zitten boven de piek van de eerste lockdown', zei woordvoerster Veerle Van Mierlo vrijdag.

Na Black Friday zou zelfs de grens van de 600.000 pakjes per dag overschreden kunnen worden. Op sommige plaatsen wordt een tweede dagelijkse uitreiking ingelegd, en ook het management springt bij om de verwerking in goede banen te leiden, klinkt het.

Zakelijke klanten betalen vanaf eind volgende week (Black Friday) tot en met 24 december (kerstavond) overigens een extra toeslag van 1 euro per pakje. Dat werd volgens de woordvoerster al vastgelegd bij de bespreking van de contracten vorig jaar. Particulieren betalen die toeslag niet.

Bpost werkt vanaf zaterdag ook samen met Decathlon. Een deel van die winkels zullen als afhaalpunt voor de pakjes ingezet worden. De klant wordt in dat geval per mail verwittigd dat hij of zij zijn of haar pakje kan komen ophalen in een specifieke winkel. De klant vraagt zijn pakje ter plekke op basis van de ontvangen e-mail, net zoals in een postkantoor, postpunt of pakjespunt of via het Decathlon Click & Collect-systeem.

Voortaan zal een deel van de klanten de bestelde pakjes zelf moeten gaan oppikken in een afhaalpunt, kondigt bpost vrijdag aan. Het gaat volgens het bedrijf wel om 'een zeer beperkt percentage van het totale aantal pakjes dat bpost dagelijks verdeelt'. Eerder op de dag raakte bekend dat bpost de jongste dagen elke dag meer dan een half miljoen pakjes verwerkt. 'We breken nu dag na dag records. We zitten boven de piek van de eerste lockdown', zei woordvoerster Veerle Van Mierlo vrijdag. Na Black Friday zou zelfs de grens van de 600.000 pakjes per dag overschreden kunnen worden. Op sommige plaatsen wordt een tweede dagelijkse uitreiking ingelegd, en ook het management springt bij om de verwerking in goede banen te leiden, klinkt het. Zakelijke klanten betalen vanaf eind volgende week (Black Friday) tot en met 24 december (kerstavond) overigens een extra toeslag van 1 euro per pakje. Dat werd volgens de woordvoerster al vastgelegd bij de bespreking van de contracten vorig jaar. Particulieren betalen die toeslag niet.Bpost werkt vanaf zaterdag ook samen met Decathlon. Een deel van die winkels zullen als afhaalpunt voor de pakjes ingezet worden. De klant wordt in dat geval per mail verwittigd dat hij of zij zijn of haar pakje kan komen ophalen in een specifieke winkel. De klant vraagt zijn pakje ter plekke op basis van de ontvangen e-mail, net zoals in een postkantoor, postpunt of pakjespunt of via het Decathlon Click & Collect-systeem.