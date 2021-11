Bpost gaat zijn organisatie in België herschikken. De pakjesactiviteit wordt er samengevoegd met de afdeling brievenpost ('Mail en Retail') om kosten te besparen en efficiënter te kunnen werken. Dat kondigde topman Dirk Tirez dinsdagavond aan in de marge van de voorstelling van de kwartaalresultaten. Dit heeft ook gevolgen voor het personeel: binnen vijf jaar zouden ongeveer 900 à 1.000 voltijds equivalenten die het bedrijf via natuurlijke weg gaan verlaten, niet worden vervangen.

Dat komt overeen met ongeveer 6 procent van het totale personeelsbestand, verduidelijkte Tirez. Het betreft personeel van ondersteunende diensten, zoals marketing en verkoop, en geen postbodes, klonk het nog. De overheadkosten, die momenteel meer dan 24 procent van de omzet bedragen, moeten dalen tot 15 à 17 procent van de omzet, zoals bij de concurrenten in de e-commercesector, beklemtoonde de topman. Omdat het gaat om natuurlijke afvloeiingen is er geen akkoord van de vakbonden over een sociaal plan nodig.

De hele operatie zal ook gepaard gaan met het herscholen van personeel naar vrijgekomen functies. Ook op het vlak van het management komen er wijzigingen. Bpost België krijgt voortaan ook een aparte CEO voor België. Het gaat om Jean Muls, die nu nog vicevoorzitter is bij het logistieke bedrijf FedEx. Hij zou ten laatste in januari 2022 bij bpost aan de slag gaan. Deze nieuwe functie werd gecreëerd "om de leiderspositie van bpost in België te versterken en de transformatie te versnellen", luidt het in een persbericht.

Daarnaast werd Nicolas Baise - topman van Boston Consulting Group in België - aangesteld als Chief Strategy and Transformation Officer, om de strategie van de group te coördineren en de transformatieprojecten te leiden. De procedure voor de aanwerving van de financieel directeur (CFO) van de groep en van de Chief Technology Officer (CTO) is aan de gang. Die eerste zal meer aandacht moeten besteden aan de rendabiliteit en kostenbeheersing, aldus Tirez, terwijl de tweede vooral aandacht moet hebben voor innovatieprojecten die de klantenervaring moeten verbeteren. Een van die projecten werd 'Omega' gedoopt en zal volgend jaar geconcretiseerd worden met twee proefprojecten om de postbedelingsrondes dynamischer te laten verlopen.

Tirez verzekerde dat de klant daar in eerste instantie niets van zal merken. De bedoeling is om de postbedeling van pakjes en brieven volledig te integreren, klonk het, en zo snel te kunnen inspelen op de verwachte stijging van het pakjesvolume en de verdere daling van het brievenpostvolume. Er loopt hierover overleg met de vakbonden.

Voor wat de financiële resultaten van bpost betreft, die lagen hoger dan de analistenverwachting. Nochtans was het derde kwartaal -van juni tot en met september- minder goed dan vorig jaar, maar het bedrijf verwijst naar de terugkeer van "pre-COVID seizoensschommelingen" en naar hogere kosten voor bijvoorbeeld energie. De postvolumes daalden onderliggend met 7,5 procent, wat gecompenseerd werd door hogere tarieven.

Bij de pakjes was er een negatieve impact van de veranderde btw-regels voor pakketten van buiten de EU. "De inkomsten daalden met 10 procent, maar de volumes van pakjes uit Europa bleven wel groeien. We verwachten dat de onlineverkop uit Azië zich weer zal herstellen", aldus Tirez.

De bedrijfsopbrengsten voor het derde kwartaal kwamen uit op 977,6 miljoen euro, 0,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfswinst (ebit) bedroeg 39,1 miljoen euro, 30,4 miljoen minder dan vorig jaar. Analisten waren volgens persbureau Bloomberg uitgegaan van een ebit van 35,4 miljoen euro in het derde kwartaal

. Voor het volledige boekjaar houdt bpost vast aan een ebit van 340 miljoen euro. De topman van bpost merkte fijntjes op dat dit meer is dan de ambitie bij PostNL.

