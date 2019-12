Het stadsdistributiebedrijf CityDepot krijgt een nieuwe eigenaar. Vanaf 1 januari 2020 is het niet langer onderdeel van bpost, maar wel van BD myShopi, bekend als verdeler van reclamefolders. Dat hebben de betrokken bedrijven maandag bekendgemaakt. De dertig werknemers maken mee de overstap.

CityDepot zorgt voor het gebundeld leveren van goederen in de stad. Het verzamelt de goederen op één plaats, waarna ze gebundeld in de binnenstad worden afgeleverd bij bedrijven en handelaars. Het is actief met dertig werknemers in zes steden (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt en Luik, zo staat op de website). Zij zorgen voor meer dan duizend leveringen per dag, klinkt het.

Het bedrijf is sinds 2015 een filiaal van bpost. Maar het vormt geen kernactiviteit meer voor het postbedrijf, dat zegt te focussen op de levering van pakjes aan consumenten.

Voor BD myShopi is de overname dan weer de volgende stap in zijn aanbod gespecialiseerde en duurzame logistiek in woon- en handelskernen. 'De overname van CityDepot laat ons toe om onze expertise en oplossingen verder uit te bouwen. Zo kunnen we nog meer leveringen bundelen, waardoor we het aantal bewegingen kunnen beperken. Dat komt tegemoet aan de vraag van alle stakeholders naar duurzame logistiek', zegt CEO Raf Lambrix in een persbericht.