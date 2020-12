Bpost wil met de nieuwe strategische visie 'Connect' de maatschappelijke rol van het postbedrijf uitbreiden. Een van de elementen die op de tafel ligt is een meer uitgebreid aanbod in de postkantoren. Daar moet je bijvoorbeeld ook terechtkunnen voor een scan of kopie. En in landelijke gebieden kan het postkantoor ook pakweg snoep of kranten en tijdschriften aanbieden.

Bpost deed dinsdag de nieuwe strategische visie uit de doeken. Zo zal het postbedrijf de winstuitkering aanpakken zodat er minder dividend is. Bpost zegt meer winst te willen steken in investeringen. Het bedrijf verwijst daarbij naar de maatschappelijke rol die het speelt. De nieuwe strategische visie 'draait meer dan ooit om onze maatschappelijke rol, door de nadruk te leggen op onze bereidheid om nieuwe diensten uit te werken, en dit als planeetvriendelijk en inclusief bedrijf', zei CEO Jean-Paul Van Avermaet daarover.

Retailkantoren kunnen meer dan enkel een postkantoor zijn, zo valt in de presentatie van de plannen te lezen. Het bedrijf maakt daarbij gewag van een maatschappelijke aanpak waarbij niemand achterwege mag blijven. Daarom kunnen postkantoren ook diensten aanbieden zoals kopies of scans of de basisbankdienst die beschikbaar blijft via dochter bpost bank. En in landelijke gebieden waar geen commerciële of andere diensten meer aanwezig zijn, 'kunnen postkantoren de lokale "one stop shop" worden die voeding, impulsproducten (niet-geplande aankopen zoals snoep aan de kassa, nvdr.) pers en andere producten aanbieden'. Inkomsten uit dergelijke activiteiten kunnen een alternatief bieden voor de dalende inkomsten uit de klassieke brievenpost.

Van Aevermaet verduidelijkte woensdag een en ander in de kranten. 'Nee, onze kantoren worden geen supermarkt. Ik denk eerder aan impulsaankopen. Maar het gaat mij vooral over de dienstverlening', klonk het bijvoorbeeld in De Tijd. 'Fysieke verkooppunten worden almaar minder talrijk. 42 procent van de Belgische bevolking is niet mee met de digitalisering. Bpost wil die mensen begeleiden. Zo zou je bijvoorbeeld in een postkantoor documenten kunnen printen of scannen. We kunnen ons netwerk ook voor andere diensten gebruiken. Door de lockdown leven mensen meer en meer weg van elkaar. Wij willen de connectie behouden.'

'Hallucinant'

Unizo-organisatie Buurtsuper.be kraakt de plannen alleszins af. 'Halluciant', zegt Luc Ardies in een persbericht. 'Ze kunnen misschien eerst eens beginnen met de buurtwinkels die er al zijn, correct te vergoeden voor de pakjes die ze bijhouden tot de klant ze komt halen. Buurtwinkels worden bedolven onder pakjes, maar veel verdienen ze er niet aan, want bpost hanteert zeer lage tarieven. En toch doen die winkels dat, als service aan hun klanten.'

De sectororganisatie hekelt onder meer een 'gebrek aan respect voor ondernemerschap'.

'Als een bedrijf - dat door de overheid wordt gesubsidieerd om gratis kranten en andere persproducten te bezorgen - ook nog eens gaat concurreren met de lokale buurtsupermarkten en krantenwinkels, waar zijn we dan mee bezig?', aldus Ardies.

Ook Open-Vld voorzitter Egbert Lachaert is kritisch over de plannen. 'Een staatsbedrijf moet niet de concurrentie aangaan met de kleine zelfstandige en handelaar die belastingen betaalt om datzelfde staatsbedrijf te financieren. Fundamenteel oneerlijk!', zegt de voorzitter van de Vlaamse liberalen via Twitter.

