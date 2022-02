Het Britse oliebedrijf BP gaat zijn belang van net geen 20 procent in de Russische sectorgenoot Rosneft van de hand doen. Dat meldt het bedrijf zondag in reactie op de Russische inval in Oekraïne. BP stond onder druk van de Britse regering omwille van het belang.

Rosneft is voor de helft in handen van de Russische overheid.

BP meldde in een persbericht dat het uit Rosneft zal stappen. Het Britse bedrijf heeft 19,75 procent in handen van Rosneft. De twee leden die BP vertegenwoordigen in de raad van bestuur stappen per direct op. Het gaat onder meer om BP's CEO Bernard Looney. Het Britse oliebedrijf zal omwille van de beslissing een voorziening boeken in het eerste kwartaal.

'De Russische aanval op Oekraïne is een daad van agressie die tragische consequenties heeft in heel de regio. BP was meer dan 30 jaar actief in Rusland en heeft daarbij met briljante Russische collega's gewerkt. Maar deze militaire actie luidt een fundamentele verandering in', zegt voorzitter Helge Lund in een persbericht. 'De raad van bestuur heeft daarom, na grondige analyse, besloten dat onze betrokkenheid bij het overheidsgecontroleerde Rosneft eenvoudigweg niet meer voortgezet kan worden.'

Een vijfde van de winst

Volgens de BBC leverde Rosneft voor BP 2,7 miljard dollar op, of ongeveer een vijfde van de winst van BP, in de meest recente jaarcijfers.

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is voorzitter van de raad van bestuur van Rosneft, een functie waarvoor hij al langer kritiek kreeg. De topman van het bedrijf is Igor Sechin, een vertrouweling van president Vladimir Poetin.

In een reactie stelt Rosneft dat de beslissing van BP onder 'ongekende politieke druk' tot stand is gekomen, melden Russische persbureaus. Volgens het olieconcern ruïneert BP daarmee dertig jaar van succesvolle samenwerking. Rosneft zegt open te blijven staan voor samenwerking met BP.

Rosneft is voor de helft in handen van de Russische overheid.BP meldde in een persbericht dat het uit Rosneft zal stappen. Het Britse bedrijf heeft 19,75 procent in handen van Rosneft. De twee leden die BP vertegenwoordigen in de raad van bestuur stappen per direct op. Het gaat onder meer om BP's CEO Bernard Looney. Het Britse oliebedrijf zal omwille van de beslissing een voorziening boeken in het eerste kwartaal. 'De Russische aanval op Oekraïne is een daad van agressie die tragische consequenties heeft in heel de regio. BP was meer dan 30 jaar actief in Rusland en heeft daarbij met briljante Russische collega's gewerkt. Maar deze militaire actie luidt een fundamentele verandering in', zegt voorzitter Helge Lund in een persbericht. 'De raad van bestuur heeft daarom, na grondige analyse, besloten dat onze betrokkenheid bij het overheidsgecontroleerde Rosneft eenvoudigweg niet meer voortgezet kan worden.' Volgens de BBC leverde Rosneft voor BP 2,7 miljard dollar op, of ongeveer een vijfde van de winst van BP, in de meest recente jaarcijfers.De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is voorzitter van de raad van bestuur van Rosneft, een functie waarvoor hij al langer kritiek kreeg. De topman van het bedrijf is Igor Sechin, een vertrouweling van president Vladimir Poetin. In een reactie stelt Rosneft dat de beslissing van BP onder 'ongekende politieke druk' tot stand is gekomen, melden Russische persbureaus. Volgens het olieconcern ruïneert BP daarmee dertig jaar van succesvolle samenwerking. Rosneft zegt open te blijven staan voor samenwerking met BP.