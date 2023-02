De olie- en gasconcerns strijken recordwinsten op door de prijzenhausse onder impuls van de oorlog in Oekraïne. De vraag is nu: hoe besteden ze die inkomsten? Hernieuwbare energie is slechts gedeeltelijk aan de orde.

De cijfers doen duizelen: de winst van de Britse oliereus BP is in 2022 meer dan verdubbeld tot 27,7 miljard dollar (25,8 miljard euro). In 2021 streek het bedrijf nog 12,8 miljard dollar op; toen de grootste winst in acht jaar.En BP is lang niet de enige energietitaan die zichzelf op de borst kan slaan. Ook die andere supermajor Shell heeft in 2022 een recordwinst geboekt. De inmiddels volledig Britse maatschappij rapporteerde een winst van 42,3 miljard dollar (38,4 miljard euro). Bij de Amerikaanse sectorgenoot ExxonMobil gaat het zelfs om 56 miljard dollar (52 miljard euro). Wat betekenen de miljardenwinsten van de fossielebrandstofspelers voor hun investeringsstrategie, en de wereldwijde klimaatplannen?BP heeft alvast de plannen teruggeschroefd om zijn olie- en gasproductie tegen 2030 aanzienlijk te verminderen. Na de bekendmaking van de recordwinst verklaarde CEO Bernard Looney dat de investeringen in olie- en gaswinning met 8 miljard dollar worden verhoogd. Daarbij zou de oliemaatschappij zich richten op "kortcyclische, snel terugbetaalbare mogelijkheden met lagere bijkomende operationele emissies", schrijft de Financial Times.Investeringen in de energietransitie - hernieuwbare energie, waterstof, biobrandstoffen, batterijen - worden met hetzelfde bedrag, 8 miljard dollar, opgetrokken.Het concern gold in de sector lang als een van de meest ambitieuze in duurzaamheid, en had als een van de eerste aangekondigd zijn koolstofuitstoot tegen 2050 tot nul te willen herleiden. Ook had BP eerder beloofd dat de emissies bij de productie tegen het einde van dit decennium met minimaal 35 procent zouden zijn afgezwakt, weet BBC. Vandaag verklaarde BP echter dat het nu mikt op een vermindering van de uitstoot met 20 tot 30 procent.Het bredere plaatje: Big Oil tast weer in de geldbuidel voor... olie. Het onderzoeksbureau S&P Global schat dat in de hele oliesector vorig jaar ongeveer 450 miljard dollar werd gepompt in upstream - alle activiteiten die te maken hebben met het zoeken naar en winnen van fossiele brandstoffen. Dit jaar kan het nog hoger uitvallen, bericht The Economist.In het eerste coronajaar 2020, toen de vraag naar olie werd vernietigd omdat de wereldwijde economie tot stilstand kwam, ging het nog om 350 miljard dollar; het laagste investeringsniveau in vijftien jaar.Daarnaast ontwaart The Economist een andere trend: er wordt op andere plaatsen geboord naar olie. BP ontdoet zich volledig van zijn Mexicaanse olieactiva en zal naar verluidt uit projecten in Angola, Azerbeidzjan, Irak, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten stappen. Eerder was er zowel bij BP, Shell als ExxonMobil, de grote exodus uit Oekraïnes agressor, Rusland.Ook schieten investeringen in Afrikaanse projecten voor hernieuwbare energie als paddenstoelen uit de grond: zo ondertekende BP een memorandum van overeenstemming met de overheid van Mauritanië om een groen waterstofproject uit de grond van dat West-Afrikaanse land te stampen. Eni sloot een gelijkaardige deal met het Algerijnse staatsoliebedrijf Sonatrach, TotalEnergies steunt dan weer de productie van groene energie in Zuid-Afrika.