De Britse oliereus BP wil wereldwijd 10.000 banen schrappen, of zowat 15 procent van zijn personeelsbestand. Dat meldt het bedrijf maandag.

BP wil efficiënter worden en zich aanpassen aan een oliemarkt die zwaar getroffen is door de coronacrisis.

Het grootste deel van de banen zal geschrapt worden tegen het einde van het jaar, meldt BP in een persbericht. Door de gedaalde olieprijzen had het bedrijf begin april al een besparingsplan en een drastische terugval van zijn investeringen aangekondigd

