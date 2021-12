De coronacrisis zorgt ervoor dat wie wil bouwen met nog wat extra vertraging op de werf moet rekening houden. Twee bouwbedrijven op de drie kampen met arbeiders die ziek thuis zijn of in quarantaine zitten.

Veel bouwprojecten liepen al vertraging op door bevoorradingsproblemen en materiaaltekorten. Daar bovenop komt de impact van de vierde coronagolf. Een rondvraag van de Confederatie Bouw leert dat bijna twee bouwbedrijven op de drie de voorbije week één of meerdere afwezigen telden, die ofwel ziek thuis zitten of in quarantaine. Dat hoge aantal afwezigen hindert de bouwactiviteiten: 95 procent van de getroffen bouwondernemingen ziet de opleveringstermijn verlengen. Vier op de tien bedrijven zeggen ook momenteel tijdelijke werkloosheid te gebruiken, tegen 11 procent in september.

Krappe arbeidsmarkt

Los van de crisis blijft de sector kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Zo heeft 75 procent van de bouwondernemingen momenteel één of meerdere vacatures openstaan. Ook dat blijft niet zonder gevolgen voor de consument: een kwart van de bouwbedrijven beperkt hun offertes, terwijl één vijfde de leveringstermijnen verlengt. Concreet telt de sector vandaag 18.500 openstaande vacatures. De sector roept daarom op tot activering van werkzoekenden en inactieven. 'Onze sector ontvangt elke kandidaat met open armen en leidt nieuwe medewerkers zelf op de werkvloer op', aldus Niko Demeester, de nieuwe topman van de Confederatie Bouw.

