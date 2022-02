De Belgische bouwgroep CFE heeft vorig jaar 3,6 miljard euro omzet gedraaid, 12,8 procent meer dan in 2020. De nettowinst steeg van 64 naar 150 miljoen euro. Het orderboekje bereikte een recordniveau van 7,5 miljard euro.

CFE zegt in een persbericht dat de omzet al op hetzelfde niveau zit als in 2019, het laatste jaar zonder corona-effect. Het grootste deel van de omzet - 2,5 miljard euro - komt van baggeraar DEME. Die wil CFE tegen de zomer afgesplitst hebben in een apart bedrijf.

Zonder DEME boekte CFE 1,1 miljard euro omzet, en een nettoresultaat van 39,5 miljoen euro, 'een niveau dat nooit eerder werd bereikt'. De voortgezette activiteiten omvatten de activiteiten van de afdelingen Contracting, Vastgoedontwikkeling en Holding.

Ondanks de goede resultaten wil CFE geen dividend uitkeren. De afsplitsing van DEME zal leiden tot de overdracht van een aanzienlijk deel van het eigen vermogen aan DEME. De raad van bestuur wil daarom het eigen vermogen van CFE versterken. Vanaf 2023 wil CFE wel weer een dividend uitkeren.

