De Limburgse bottelaar Konings is het voorbije decennium indrukwekkend gegroeid. De coronacrisis steekt spaken in de wielen. Het bedrijf met de grootste alcoholvoorraad van het land biedt nu ontsmettingsalcohol aan. Al compenseert dat de weggevallen drankenvolumes niet.

De glazen flessen die rinkelen op de bottellijnen worden gevuld met een populair whiskymerk. In de magazijnen staan blikjes klaar om te worden gevuld met een van de meest gedronken bieren ter wereld - het bedrijf noemt liever geen namen. Op het eerste gezicht doet weinig vermoeden dat de drankenbottelaar Konings in Zonhoven last heeft van de coronacrisis. "Onze weekploegen draaien in een normaal ritme", zegt CEO Joris Brams tijdens een rondleiding door de fabriek. "Maar normaal is april onze piekperiode. We produceren dan volop voor promotieacties en de zomervoorraden. Onze weekendploegen hebben we moeten stilleggen. Ons verdienmodel steunt op een continue productie: elke bottellijn draait zeven dagen per week, het etmaal rond. Als er veel stilstaat, kost dat geld, want je verdient pas met de laatste 10 tot 20 procent van de productiecapaciteit. De impact van de coronacrisis is dus groot. Met het schrappen van de weekendploegen verdwijnt twee zevende van onze productie."

Met het schrappen van de weekendploegen verdwijnt twee zevende van onze productie."De familie Konings richtte het bedrijf in 1946 op als een jeneverstokerij, maar het kwam in 2007 na een managamentbuy-out in handen van de Limburgse ondernemers Jos Rutten, Dirk Maris, Jos Moors en Luc Nulens. De voorbije jaren deden de vier vijftigers het bedrijf indrukwekkend groeien, met aandacht voor een solide balans ( zie tabel Holding New-Kon in cijfers).Konings bottelt alcoholische en niet-alcoholische dranken, in glas, pet en tetrapak. Het werkt enkel voor derden. "Een bedrijf als PepsiCo bijvoorbeeld wil af van de complexiteit en het management van productie en logistiek. Het wil focussen op de marketing en de verkoop. Dat is zijn toegevoegde waarde", vertelt Joris Brams. "We hebben iets meer dan honderd klanten. Daardoor zien wij sneller de veranderende behoeftes. In Engeland bijvoorbeeld willen de consumenten geen plastic meer rond een pak flessen. Dat moet worden vervangen door karton of iets anders. Onze klanten zouden dan moeten investeren in machines die misschien slechts één dag per week draaien. Wij kunnen die kartonverpakkingsmachine gebruiken voor meer dan één klant." In de beginjaren deed Konings vooral kleine series voor grote producenten. Maar het bedrijf verdiende zijn sporen en behandelt vandaag ook grote volumes. Dat groeiende vertrouwen van de klanten leidde ook tot overnames. In 2012 nam Konings de fruitsapbottelarij voor het merk Looza in Borgloon over van PepsiCo. De vier Limburgse eigenaars sloten een langetermijncontract met PepsiCo voor Looza, maar zetten de bottelarij ook in voor andere klanten. In 2015 volgde de overname van een bottelarij van de Zwitserse fruitsappenproducent Hera in Breda. In 2016 was een andere bottelarij van PepsiCo aan de beurt, in het Engelse Boxford. In 2018 volgde een bottelarij voor sterkedranken van Bacardi in het Zuid-Franse Beaucaire."Een mooi groeiparcours", vindt Joris Brams. "Dit jaar dachten we naar een jaarproductie van 1 miljard eenheden te gaan. Tot eind maart zaten we voor op ons schema. Maar het tweede kwartaal wordt een ramp, met 30 procent minder productie. Al treft de coronacrisis de dranken- en voedingssector minder dan andere industrieën." Het Limburgse bedrijf kampte vorig jaar met een managementcrisis. Tot 2018 was Dirk Maris de CEO. Ook de andere aandeelhouders waren in het bedrijf actief. Zij stapten uit de dagelijkse operaties en wilden Konings voortaan vanuit de raad van bestuur strategisch sturen. Twee externe CEO's verdwenen even snel als ze waren gekomen. In oktober vorig jaar kwam Joris Brams als onafhankelijke bestuurder aan boord. De vijftiger is in eigen land niet zo bekend, maar hij heeft wel een aardig internationaal parcours afgelegd. In de jaren negentig was hij brouwerijdirecteur bij Alken-Maes. Later werd hij technisch directeur bij de Schotse beursgenoteerde overnemer Scottish & Newcastle. Het voorbije decennium was hij vooral aan de slag bij de Britse beursgenoteerde ciderfabrikant en brouwer C&C, als hoofd van de internationale ontwikkeling. "Ik werkte in de jaren negentig samen met Jos Rutten bij Alken-Maes", vertelt hij. "Later zijn we elkaar wat uit het oog verloren. Vorig najaar werd ik bestuurder bij Konings. Er heerste toch wel een crisissfeer, met die vele wissels. De eigenaars hebben me aan de mouw getrokken. 'Komaan Joris, jij kan dat toch ook. Je bent beschikbaar.' Ik ben er een beetje ingerold. Nu heb ik een eigen managementteam opgebouwd, met daarboven de vier aandeelhouders, die een heel actieve mentorrol spelen. Jos Rutten is commercieel en strategisch sterk. Luc is technisch briljant. Dirk is financieel heel onderlegd. En Jos Moors is heel goed in aankoop en alles wat met sappen te maken heeft." Hoewel Konings voor derden bottelt, heeft het nu ook een eigen product: een ontsmettingsalcohol voor handreiniging als weermiddel tegen het coronavirus. Eerst stelde het bedrijf het product vooral ter beschikking aan de eigen werknemers en hun familie. "We hebben minder dan 6 procent absenteïsme", zegt Joris Brams. "In geen enkele vestiging hadden we een bevestigd geval van covid-19. Wie zich niet goed voelt, moet hoe dan ook thuis blijven. Zelfs wie zich goed voelt, maar onzeker is." Daarna bezorgde Konings de ontsmettingsalcohol aan het Vlaamse zorgpersoneel. In een eerste fase leverde het 300.000 flessen aan de zorgsector. 100.000 gaf het gratis weg, 200.000 werden aangekocht door de Vlaamse overheid. "We verkochten die flessen voor de kostprijs, 2 euro. Online betaal je soms 40 euro voor een liter ontsmettingsalcohol", weet Joris Brams. Konings is klaar voor extra productie, als de bedrijven en de scholen weer open zijn. Misschien zullen ook de winkelketens het product verkopen. "Maar dit wordt geen belangrijke nieuwe activiteit", benadrukt Joris Brams. "Het is tijdelijk. We hebben allerlei vergunningen moeten aanvragen, en die lopen tot september. We lossen een probleem op. We verwachten dat dit soort flesjes binnenkort in elk gezin aanwezig is. We vragen er 3 euro voor, genoeg om onze kosten te dekken en ver onder de gangbare marktprijs. Het is voor een groot deel werk voor het goede doel."