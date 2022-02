Het Duitse Bosch, dat in Tienen een grote fabriek heeft, wil nog meer investeren in de productie van computerchips. Dat maakte het industrieel concern dat onder meer ruitenwissers en warmtepompen maakt, bekend.

Door de wereldwijde chiptekorten heeft Bosch beslist 250 miljoen euro te investeren in zijn halfgeleiderfabriek in Reutlingen, in het westen van Duitsland. De fabriek zal worden uitgebreid met 3.600 vierkante meter.

'De investering komt ten goede aan onze klanten en moet helpen in de wereldwijde bevoorradingscrisis', verklaarde Bosch-topman Stefan Hartung dinsdag. Volgens hem zou de crisis nog tot volgend jaar kunnen duren.

Eerder kondigde Bosch al voor 400 miljoen euro investeringen aan voor de productie van chips in Reutlingen, Dresden en in Penang in Maleisië.

