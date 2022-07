Het chemiebedrijf Borealis was al sinds mei op de hoogte van sociale wantoestanden op zijn werf in de Antwerpse haven. Dat blijkt woensdag uit een communicatie die Gazet van Antwerpen kon inkijken en waarover ook de andere kranten van Mediahuis berichten.

Voormalig arbeidsauditeur en oud-rechter Ebe Verhaegen had onregelmatigheden vastgesteld bij de tewerkstelling van een Oekraïense arbeider die hij opving, en een vijftigtal collega's. Hij diende in mei al een klacht in bij de sociale inspectie.

Vrijwel gelijktijdig bracht Verhaegen ook een verantwoordelijke van de hr-dienst bij Borealis op de hoogte van de sociale onregelmatigheden op de werf. Zij beloofden in mei de zaak te zullen onderzoeken. Uit de communicatie blijkt dat Borealis zich vragen stelde bij de impact op het bouwproject, als er consequenties zouden komen door het ­onderzoek van de sociale inspectie.

Vreemd is volgens Verhaegen ook dat onderaannemer Irem-General Contractor SRL (IGC) gebruik maakte van twee overeenkomsten: één officiële en één die het departement Werk en Sociale Economie niet te zien kreeg.

