Het Oostenrijkse chemiebedrijf Borealis wil een uitkoopbod lanceren op het Belgische meststoffenbedrijf Rosier, dat zo na meer dan 35 jaar van de beurs verdwijnt. Dat bevestigt Borealis in een persbericht.

Borealis had al een belang van 77,5 procent in Rosier en wist zijn belang vorige maand via een kapitaalverhoging op te trekken tot 98,09 procent. Nu bevestigt het bedrijf dat het een uitkoopbod wil lanceren aan 20 euro per aandeel.

Rosier had het de voorbije jaren al niet gemakkelijk en kwam door de oorlog in Oekraïne zelfs in acute financiële nood. Het draaide 10 procent van zijn omzet in Oekraïne en kon belangrijke klanten niet meer beleveren. Bovendien stegen de grondstoffenprijzen en waren sommige cruciale grondstoffen niet beschikbaar. Een vijfde van zijn voorraden haalde het bedrijf bij leveranciers in Rusland en Wit-Rusland.

De beurswaarde van Rosier is de laatste jaren fors gezakt. Begin 2019 koerste het aandeel nog rond 150 euro, begin dit jaar was dat 60 euro om in maart naar 19,20 euro te zakken. Daarna werd de handel opgeschort.

