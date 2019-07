Aan het kantoorgebouw van AXA Bank op de Grote Steenweg in Antwerpen voeren de vakbonden donderdagochtend actie. Ze zijn ontevreden omdat de directie geen duidelijkheid geeft over een mogelijke verkoop van de bank.

Donderdagochtend staan militanten sinds 6.45 uur aan de ingang om pamfletten uit te delen. Om 10 uur verzamelen de bonden het personeel van de bank onder de luifel van het gebouw, voor een open personeelsvergadering.

De vakbonden pikken het niet dat de bank hen niet betrekt bij gesprekken over een mogelijke verkoop. 'Al sinds april gaan er in de media geruchten dat AXA een koper zoekt voor de bank', zegt BBTK-vertegenwoordiger Frank Leys. 'Ondertussen kregen we al bevestiging van BNP en Crelan dat er gesprekken zijn, maar de directie van AXA blijft volhouden dat het om fake news gaat. In realiteit zien we iets anders. We zijn het beu dat we buiten het nieuws gehouden worden', kliknt het.

Daarom informeren de bonden het personeel dat ze een convocatie zullen sturen naar de voorzitter van de raad van bestuur. 'Als hij ons niets zegt, gaan we over tot andere acties', zegt Leys. 'Als we nu niets ondernemen, gaat ons binnenkort een afgesloten deal op tafel gelegd worden, waar we niets meer over te zeggen hebben.'

Volgens Leys willen de vakbonden gewoon een contactpersoon of een lijn die ze kunnen contacteren voor informatie. 'We vragen betrokken te worden bij de gesprekken, niets meer of minder.' Leys wijst erop dat de vakbonden slechte ervaringen hebben met AXA wanneer het gaat over de verkoop van departementen. Hij doelt onder meer op de verkoop van Lilas, de afdeling voor uitvaartverzekeringen, aan Dela in 2012.