Het sociaal akkoord over een herstructureringsplan bij Proximus is in een paritair comité zoals verwacht verworpen. De vakbonden hopen dat de raad van bestuur het plan niet doordrukt en een opening laat voor verder overleg.

De christelijke en socialistische vakbonden hadden eerder deze week al aangegeven dat ze de herstructureringsplannen van de directie zouden verwerpen. De liberale vakbond VSOA gaf toen aan wel voor te zijn, maar met de afwijzing van ACV en ACOD was de vereiste tweederdemeerderheid niet meer haalbaar.

Die laatste twee bonden hadden naar aanleiding van het paritair comité om 10 uur ook opgeroepen tot protest aan het hoofdkantoor van Proximus in Brussel. Omstreeks 7 uur verzamelden tientallen vakbondsleden zich voor de toren. Toen Proximus-voorzitter Steaan De Clerck aankwam, werd hij uitgejouwd door misnoegde werknemers.

Woensdagnamiddag komt de raad van bestuur van Proximus bijeen. Die kan het transformatieplan in principe alsnog doorduwen. De vakbonden hopen dat dat niet gebeurt en dat er een opening komt voor verdere onderhandelingen. Er is alvast op initiatief van de directie een bijeenkomst van vakbonden en directie gepland donderdagochtend, maar het is niet duidelijk of dan nieuwe onderhandelingen gestart zullen worden.

"We willen nog ruimte om te onderhandelen. Het plan is niet af, bepaalde zaken moeten nog aangepakt worden", zegt Nancy Fonteyne van de christelijke vakbond ACV Transcom. "Ik hoop dat de bestuursleden goed nadenken. Ik ben aan het bidden dat we toch nog kunnen vergaderen om de laatste zaken aan te pakken." De vakbonden hopen onder meer nog gedwongen ontslagen te vermijden.

De directie laat nog niet in haar kaarten kijken. 'We betreuren dat er op het paritair comité geen meerderheid gevonden is rond het transformatieplan. Het is nu aan de raad van bestuur om zich deze namiddag over de zaak te buigen', zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. Mogelijk hakt die raad van bestuur ook de knoop door over wie de nieuwe CEO van Proximus wordt.