De vakbonden en de directie bij bagageafhandelaar Swissport hebben woensdag 3 juli om 13.00 uur een zogenaamde verzoeningsvergadering gepland. Als die geen concreet plan oplevert om het personeelsgebrek op te lossen, dreigen de vakbonden met een staking.

De actie van dinsdagochtend veroorzaakte weinig hinder voor de reizigers op Brussels Airport, maar volgens ACLVB-vakbondsman Fouad Bougrine was de actie intern wel voelbaar. 'We hebben laten zien dat het menens is. We willen snel oplossingen', zegt hij.

Door toedoen van luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) slaagde de actie maar deels, zegt Bougrine. Syndicaal afgevaardigden zouden niet binnengelaten zijn in het operationeel centrum APOC. Volgens de bonden is dat een flagrante inbreuk op de syndicale vrijheden. 'BAC gooit olie op het vuur', luidt het.

De vakbonden klagen over een tekort aan personeelsleden, maar de directie ontkent dat. Vorig weekend was er bijvoorbeeld geen probleem, zei een woordvoerder van Swissport. 'Dat klopt, ze hadden alle mensen ingepland. Volgend weekend zal er wel een probleem zijn omdat sommige mensen geen twee weekends na elkaar mogen werken', reageert Bougrine. 'Ze hebben enkel de schijn hoog gehouden, aldus de vakbondsman.