Bonden en directie bij bpost bereiken akkoord over cao

Het voorstel dat bonden en directie hebben onderhandeld, omvat een cao voor de periode 2019-2020 en een deel over werklast en herstel van vertrouwen, aldus de bonden.

De directie van het postbedrijf bevestigt. 'De directie van bpost heeft concrete voorstellen gedaan om een positief antwoord te geven op de vragen van de medewerkers rond goede verdeling van de werklast, verhoging van de koopkracht en de aantrekkelijkheid van de jobs op het terrein', luidt het.

De voorstellen volgen op dagen van stakingen bij het postbedrijf begin november, als reactie op onder meer een personeelstekort en hoge werkdruk bij bpost. Dat leidde tot een sociaal voorakkoord, maar dat kreeg uiteindelijk een onvoldoende mee van de vakbonden.

Nu zijn er dus nieuwe voorstellen, maar van een definitief akkoord is op dit moment nog geen sprake. 'Een akkoord is het niet. Het zijn onderhandelde voorstellen', verklaart ACOD-secretaris Jean-Pierre Nijns. 'Het gaat om een voorstel tot cao, een voorstel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en een voorstel om het vertrouwen te herstellen.'

De voorstellen worden nu voorgelegd aan de vakbondsleden. Die zullen worden geïnformeerd en geconsulteerd. Dat proces kan 'enkele weken' duren, aldus Nijns. 'Daarna zien we wat de volgende stap is.' Inhoudelijk wil de vakbond nog weinig kwijt. 'Het gaat om een uitgebreide versie van het vorige voorstel. Er zit potentieel in', aldus Nijns.

De directie zegt 'met vertrouwen' uit te kijken naar het vervolg van de sociale dialoog en zich te concentreren 'op de dienstverlening naar de burgers en de klanten in deze belangrijke eindejaarsperiode'.