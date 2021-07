De vakbonden zijn blij met de keuze voor Dirk Tirez als nieuwe CEO van bpost.

Maandagavond maakte het post- en pakjesbedrijf bekend dat Tirez zichzelf opvolgt als postbaas. Sinds het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet in maart, was hij namelijk al CEO ad interim bij het beursgenoteerde bedrijf. De zoektocht naar een opvolger leidde de voorbije weken tot beroering bij de bonden. Ze vreesden dat een externe saneerder het zou halen.

"We zijn blij dat de raad van bestuur gekozen heeft voor iemand die het bedrijf al kent", zegt Paul Herregodts van VSOA. "Een externe kandidaat zou misschien strategisch een andere richting inslaan. Dat kunnen we wel missen nu er belangrijke uitdagingen voor de boeg liggen." De nieuwe CEO moet namelijk een nieuw beheerscontract onderhandelen, een akkoord sluiten over de krantenverdeling en bpost laten excelleren in het competitieve veld van de e-commerce.

Sociale dialoog

Tirez werkt al achttien jaar voor bpost en kent het bedrijf dus van binnenuit. Voor hij in maart interim-CEO werd, stond hij aan het hoofd van de juridische dienst. "Op het terrein is er toch wel enige bezorgdheid", zegt Jean-Pierre Nyns van ACOD. "Tot enkele maanden geleden had Tirez nooit operationele verantwoordelijkheid. Bpost heeft nu iemand nodig die de sociale dialoog handhaaft in een zeer competitieve omgeving. We hopen in die context dan ook dat de nieuwe CEO rekening houdt met afspraken die al op de rails stonden."

