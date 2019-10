De Nederlandse webshop Bol.com wil meer lokale handelaars aantrekken die hun producten op zijn platform verkopen. Moet u zich laten verleiden?

Het Nederlandse bol.com, het nummer één in Nederland en Vlaanderen, betreedt volgende zomer ook de Waalse markt. Het 'Nederlandse Amazon' is van plan zijn 21 miljoen artikelen in Wallonië te leveren in meer dan 42 categorieën, variërend van boeken tot elektronica, speelgoed, sport en huishoudelijke artikelen. Die items kunnen worden opgehaald en teruggestuurd in Delhaize-winkels. Bol.com is eigendom van de Ahold Delhaize-distributiegroep.

