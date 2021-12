Webwinkel bol.com wordt meerderheidsaandeelhouder van het Nederlandse fietskoerierbedrijf Cycloon. De webwinkel wil tegen 2025 klimaatneutraal leveren en deze overname past in die ambitie, zo blijkt dinsdag uit een persbericht. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Cycloon zal onder zijn nieuwe eigenaar sneller kunnen groeien, zo verwachten beide bedrijven. De 800 fietskoeriers van Cycloon zullen pakjes van bol.com gaan vervoeren, maar ook van partners die hun producten in de distributiecentra van bol.com stockeren. Het transport per fiets beperkt zich in eerste instantie tot thuismarkt Nederland, over eventuele Belgische plannen is nog niets bekend.

E-commerce kreeg door de coronapandemie een flinke boost. Maar dit zorgt ook voor problemen, want door de vele pakjesleveringen neemt de drukte op de weg toe. Bol.com wil in de toekomst meer pakjes per fiets bezorgen, zeker voor wat betreft de laatste kilometers van het traject.

De overname, die nog de goedkeuring van de toezichthouders moet krijgen, zou in de eerste jaarhelft van 2022 rond moeten zijn. Binnen vier jaar zou bol.com dan de resterende aandelen van Cycloon overnemen.

Bol.com is een dochterbedrijf van supermarktketen Ahold Delhaize. Die maakte onlangs bekend dat ze de webwinkel naar de beurs wil brengen.

