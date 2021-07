De financieel-economische holding boven de Boerenbond, MRBB, heeft een behoorlijk coronajaar 2020 achter de rug. Maar ze waarschuwt voor een zeepbel op de beurs, met "uiterst hoge waarderingen".

MRBB is een uiterst solide holding. De onderneming heeft onder meer ruim 1,5 miljard euro cash op haar balans, bij een solvabiliteit van ruim 90 procent. Dat geld wordt onder meer belegd. MRBB doet dat goed, met vorig jaar een rendement van 8,5 procent, maar de holding is er niet gerust in, en waarschuwt uitdrukkelijk voor de ontwikkeling van een zeepbel op de beurzen. "Aandelenmarkten blijven globaal stijgen tot uiterst hoge waarderingen. Dat houdt risico's in. De positieve resultaten van 2020 zijn bijna volledig het gevolg van de monetaire stimulerende reactie van de centrale banken. Een defensieve houding werd de voorbije jaren over het algemeen afgestraft."Toch houdt MRBB vast aan zijn "uiterst voorzichtig" beleggingsbeleid. En zelfs dat leidde tot een "extreem goed 2020, na al een topjaar 2019". In 2019 haalde MRBB 15,4 procent rendement op zijn beleggingen. Vooral de aandelenportefeuille scoort. Het rendement op obligaties bedroeg 1,8 procent, dat op aandelen 12,7 procent.MRBB is weliswaar optimistisch over het herstel van de economie na corona. "Algemeen komen (beursgenoteerde) bedrijven redelijk goed door de coronacrisis." Maar er zijn dus die "opgeblazen waarderingen". Vooral technologie en cyclische consumentengoederen (laptops, tv-schermen, spelletjes) deden het goed tijdens corona. De verliezers waren de conservatievere sectoren: niet-cyclische consumentengoederen (voeding en drank), de banken, nutsbedrijven, de cyclische energiesector. "Zij hebben de crash nog altijd niet verteerd. Dit is alweer ongezien. De verschillen in winsten tussen de verschillende sectoren waren nog nooit zo groot. Bovendien waren het nu net de conservatievere sectoren en bedrijven die in de uiterst onzekere coronatijden zwak presteerden op de beurzen. Maar die zouden nu net resistenter moeten zijn".Na de topjaren 2019 en 2020 verwacht MRBB dan ook via de beleggingsportefeuille "lage rendementen in de toekomst door de zeer hoge waarderingen en de extreem lage rente".De coöperatie Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB) heeft diverse belangrijke belangen. Arvesta is de marktleider in toelevering voor de land- en tuinbouw, en bekend van onder meer de Aveve-winkels. Acerta doet hr, SBB is een consulent, onder meer fiscaal. Die dochters boerden goed in het coronajaar.Toch ging de nettowinst met ruim de helft achteruit. Dat komt vooral omdat KBC Groep geen dividend mocht uitkeren van de Europese Commissie. Voor het boekjaar 2019 kreeg de Boerenbondholding, die 11,49 procent van de aandelen van de bank en verzekeraar bezit, nog een dividend van 168 miljoen euro van KBC Groep.MRBB verhoogde zelf lichtjes zijn dividend, naar 33,5 miljoen euro. Met dat geld wordt de werking van de Boerenbond gefinancierd.