Dennis Muilenburg, CEO van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, erkent dat het bedrijf "fouten" heeft gemaakt in de communicatie rond een problematisch waarschuwingssysteem in de cockpit van de 737 MAX-toestellen, voor de twee dodelijke crashes.

Aan de vooravond van het luchtvaartsalon Le Bourget in Frankrijk, belooft Muilenburg het vertrouwen van het publiek terug te winnen.'We hebben werk te verrichten om het vertrouwen van het publiek terug te winnen', aldus de CEO zondag voor enkele journalisten. Dat vertrouwen 'is getroffen door de recente ongevallen'.

Bij de crashes van de toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines vielen 346 doden. Voor Boeing zal het luchtvaartsalon niet in het teken staan van opdrachten. 'We komen naar dit salon geconcentreerd op de veiligheid. We komen met een toon van nederigheid.' De topman stelt dat het bedrijf nog steeds vertrouwen heeft, 'maar nederig vertrouwen'.

Naar zijn schatting zal de wereld in de loop van de komende 20 jaar 44.000 nieuwe vliegtuigen nodig hebben. De orders op vlak van defensie zullen een volume van 8.700 miljard dollar bedragen de komende tien jaar, aldus nog de CEO.

Wat de crisis rond de MAX-toestellen betreft, erkende Muilenburg nog eens dat Boeing fouten heeft gemaakt, vooral op vlak van communicatie. 'We werken aan de verbetering van onze communicatie', verklaarde hij. 'We weten dat er domeinen zijn waar we konden en moesten beter doen. We willen de transparantie en een werkzame communicatie verzekeren met alle betrokken partijen.'

De onthullingen over het certificeringsproces door het Amerikaanse luchtvaartagentschap FAA, dat te afhankelijk zou zijn van Boeing, hebben een vertrouwenscrisis bij de piloten en een deel van de burgerluchtvaartagentschappen overal ter wereld veroorzaakt.