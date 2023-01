Het sport- en gezondheidsconcern Golazo veerde bijzonder snel op na de uppercut van corona. Oprichter en CEO Bob Verbeeck verklaart hoe dat komt.

"Ik bruis van ambitie", zei Bob Verbeeck begin maart 2020 in Trends. Enkele dagen later sloeg de coronacrisis keihard toe. "We organiseerden op 7 maart nog een loopevenement in Den Haag met 30.000 deelnemers, en de week nadien was het over and out", blikt Verbeeck terug. Golazo haalt 60 procent van zijn omzet uit de organisatie van meer dan duizend sportevenementen, gaande van de Allianz Memorial Van Damme of de Baloise Antwerp 10 Miles tot de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Die business viel stil door corona, en duwde het bedrijf voor het eerst in de rode cijfers. De divisies media en consultancy bleven gelukkig draaien, net als de afdeling begeleiding van particulieren en bedrijven, met welzijns- en trainingsprogramma's en apps. Daar leidde corona tot een fikse koerswijziging. "We hebben een simpele missie: je gezonder en gelukkiger maken, en vooral gezonder, dus lag de nadruk op fysiek welzijn", zegt Verbeeck. "Maar sinds de pandemie leggen we veel meer de nadruk op mentaal en spiritueel welzijn. Je kan perfect fysiek gezond zijn, maar als het niet goed zit in je hoofd, ben je ook niet gezond." De wellnesstak van Golazo vertegenwoordigt al 22 procent van de omzet. Dat Golazo uiteindelijk in 2020 nog een omzet van 40 miljoen euro draaide, is ook grotendeels te danken aan zijn initiatieven in mentale begeleiding. BOB VERBEECK. "We zijn veel sterker uit de coronacrisis gekomen. We bestonden dertig jaar in 2020, al hebben we dat amper kunnen vieren. Maar nu zijn we klaar voor de volgende dertig jaar. Ik had natuurlijk liever geen pandemie gehad, noch een energiecrisis of een oorlog in Europa. Maar een bedrijf moet zich aanpassen, wil het blijven bestaan. We hebben daarom tijdens corona de tijd genomen om onze positie in de markt en ons aanbod nog duidelijker te definiëren. Het was een moeilijke periode, waarin we helaas ook afscheid moesten nemen van veertig mensen (Golazo telt nu 355 werknemers, van wie de helft in België, nvdr). Maar in tegenstelling tot vele andere bedrijven in onze sector of in vergelijkbare sectoren, was er nooit paniek, vooral dankzij onze financiële gezondheid. Wij hebben amper schulden. We hebben natuurlijk ook steunmaatregelen gekregen. Anders zou het moeilijker geweest zijn, maar ook nooit dramatisch." VERBEECK. "Wij willen jaarlijks gemiddeld met 20 procent blijven groeien, de helft organisch en de helft door overnames. En in onze evenemententak willen we ons ook sterk toeleggen op kampioenschappen in de hele wereld. Daarmee zijn we vrij uniek. Heel veel concullega's zitten in één sport. Wie kan zowel een wereldkampioenschap 3x3-basketbal, breakdance, wielrennen en muurklimmen als pakweg een Europees kampioenschap atletiek of cyclocross organiseren? We zijn daar pas in 2018 mee begonnen, met het EK veldhockey in Antwerpen. Het jaar erop hebben we samen met Flanders Classics (de organisator van de Ronde van Vlaanderen, nvdr) het WK wielrennen gedaan, en dit jaar heeft Golazo onder meer het WK 3x3-basketbal georganiseerd. We hebben een manche van de DP World Tour golf naar België gehaald, met de Soudal Open, en gaan een manche van de European Tour darts hebben. Volgend jaar organiseren we het WK breaking (breakdance, nvdr) in Leuven, en in 2024 is er het WK gravelbiken. Tot in 2028 zit er al een vijftiental grote kampioenschappen in de pijplijn, en dat willen we optrekken tot dertig à veertig." VERBEECK. "Dit is een bedrijf dat traag groeit. We bestaan sinds 1990, maar we zijn pas echt beginnen in te zetten op groei in 2014. Toen ik begon in 1990, bestond de term sportmarketing niet. Toen wij in 1991 de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen in het leven hebben geroepen, zat vrijwel geen vrouw op de fiets, en was er ook bijna geen vrouw die liep. Start 2 Run heb ik bedacht om meer vrouwen aan het lopen te krijgen." VERBEECK. "Dat is een grote speler, maar Zwift bijvoorbeeld is dat ook. Die keten van indoor cycling heeft het zeer goed gedaan in de pandemie. Veel meer mensen zijn gaan zwiften. Ik doe het zelf ook." VERBEECK. "Neen, het is eerder dat sinds de markt weet dat Golazo flink wil groeien, er spontanere gesprekken zijn met allerlei bedrijven die actief zijn in binnensporten, over wat we samen zouden kunnen doen." VERBEECK. "Het is goed ondernemen in België, met heel veel rechtszekerheid. België vertegenwoordigt dan ook nog altijd zowat 50 procent van onze omzet. Maar dat zal minder worden. Er is heel veel ruimte in de ons omringende landen en elders om hetzelfde soort activiteiten te ontwikkelen. Zo zetten we volop in op Afrika. Ik verwacht dat die markt helemaal opengaat, en wij hebben er de juiste introducties. Vanuit ons hoofdkantoor in Nairobi, met bijna vijftig medewerkers, doen we niet alleen bijna alle evenementen in Kenia, maar ontwikkelen we van daaruit ook activiteiten in Rwanda, Ethiopië, Tanzania en Botswana. Daarnaast kijken we zeker naar het Angelsaksische deel van de wereld, dus het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en eventueel Australië. In het Verenigd Koninkrijk lopen verkennende gesprekken, en ook in Amerika." VERBEECK. "Die vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van onze omzet, en dat groeit. Dat zijn niet alleen magazines maar ook community-platformen. We zien ons eerder als een verticale contentmaker, voor pakweg de wielertoerist, de wandelaar of de golfer. Zo maken we in Vlaanderen een driemaandelijks magazine voor de leden van Golf Vlaanderen en in Nederland een digitaal magazine voor de golfer. Maar we doen bijvoorbeeld ook de communicatie en de content voor het Nederlands Olympisch Comité. Dat is zeer divers. We zien dat federaties en overheden het moeilijk hebben om dat rendabel te krijgen en te houden. Wij hebben de expertise om dat te doen. En met die media-activiteiten wegen we op het debat over gezondheid en beweging." VERBEECK. "We hebben tijdens de pandemie weinig overnames gedaan, maar nu zitten er zowat tien in de pijplijn. We gaan er de komende twee jaar heel wat doen." VERBEECK. "Niet noodzakelijk, want we nemen bijna nooit verzwakte partijen over." VERBEECK. "Tientallen miljoenen euro's. Wij hebben nog geen echt grote overnames gedaan. Er zijn er ook niet veel grote spelers in onze sector. Je hebt RCS, dat onder meer de Giro en de marathon van Milaan organiseert. Dat is iets kleiner dan wij. ASO is zowat de helft groter en heeft een grotere rendabiliteit dankzij de Ronde van Frankrijk en Parijs-Dakar. En dan heb je een zeer grote Chinese speler, Wanda Sports, die dubbel zoveel omzet draait als ASO. De grootste is het Amerikaanse Endeavor." VERBEECK. "Ja, natuurlijk hebben we daar contact mee. Met ASO werken we ook samen." VERBEECK. "Neen. Ik heb een deel van mijn aandelen inderdaad te gelde gemaakt. Ik heb daarvoor samen met onze voorzitter Johnny Thijs investeerders gezocht en gevonden. Zij vormen een uitstekend klankbord, en brengen heel veel toegevoegde waarde." VERBEECK. "Op dit moment niet, maar zeg nooit nooit. We zijn trouwens al vaak gepolst door heel wat private-equityspelers." VERBEECK. "Neen, en je moet ervan uitgaan dat die een belang kopen met de bedoeling er na enige tijd uit te stappen. Ik heb op dit moment geen intentie om dit bedrijf te verkopen. Ik zie de meerwaarde ervan niet. Wij zijn een activistisch bedrijf, dat toegevoegde waarde en sociale verandering brengt, en dat is wat ik wil doen. Dit is mijn passie." VERBEECK. "Zekerheid van leven heeft niemand, dus misschien dat het een optie wordt voor mijn familie als ik er niet meer ben." VERBEECK. "Natuurlijk zijn ze erin geïnteresseerd, en in wat wij als familie doen en waarmee ik dagelijks bezig ben. Ze zijn natuurlijk de facto aandeelhouder, maar het ziet het er momenteel niet naar uit dat ze een actieve rol gaan spelen in het bedrijf." VERBEECK. "Wij hebben een heel specifieke propositie in deze markt. We doen ook dingen die niet noodzakelijk lucratief zijn. Zo organiseren we de Nacht van de Atletiek, de CrossCup, de Keizer Karel Cup (het grootste minivoetbaltornooi van Europa, nvdr), en zo kan ik nog even doorgaan. Als Golazo nog van Octagon zou zijn geweest (Verbeeck verkocht zijn bedrijf begin jaren 2000 aan het Amerikaanse Octagon, om het een handvol jaren later terug te kopen, nvdr), bestonden die evenementen al lang niet meer. Wie zou dan bijvoorbeeld veldlopen organiseren? Dat zou bijna de dood van zo'n sport hebben betekend, en zeker van de media-aandacht ervoor." VERBEECK. "Zowel het Kim Clijsters Tenniscentrum als het Sven Nys Cycling Center is geen investering van Golazo, maar privé-investeringen. Die zijn zeer moeilijk te rentabiliseren en heb ik ook niet uit commerciële overwegingen gedaan, wel om mijn persoonlijke betrokkenheid bij Kim en Sven. Dat wil niet zeggen dat die geen fantastische toegevoegde waarde brengen. In de periode dat Kim in het land was, heeft heel veel jong talent daar goed leren tennissen. Maar rendabel is het nooit geweest. Een soortgelijk verhaal met het Sven Nys Cycling Center, of de wielerploeg Baloise Trek Lions, ook zo'n privé-investering, net zoals het domein De Vijvers in Averbode, of een klein belang in Aska Bike, de Vlaamse producent van speedpedelecs." VERBEECK. "Ik heb nog altijd een zeer uitgesproken gedrevenheid. Misschien moet ik heel oud worden eer ik wat milder word. (lacht)