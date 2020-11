De Franse bankreus BNP Paribas zette in het derde kwartaal 1,25 miljard euro provisies voor slechte kredieten opzij. Dat is minder dan in het tweede kwartaal. In België komt er amper 29 miljoen euro bij in de stroppenpot.

Het lijkt een constante te worden in de resultaten die de banken publiceren over de periode juli-september 2020: het derde kwartaal was er één van economisch herstel, en dus nemen de banken minder voorzieningen voor slechte leningen. Eerder was dat al het geval in de Verenigde Staten, nu gaat het ook in Europa die kant uit. Doordat er minder provisies genomen worden, ogen de winstcijfers beter.De Franse bankreus BNP Paribas, waarvan de Belgische staat 7,7 procent van de aandelen bezit, zette in het derde kwartaal 1,25 miljard euro opzij. Dat is de helft meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Maar het is minder dan de 1,45 miljard euro die zowel in het eerste als in het tweede kwartaal in de stroppenpot belandde. BNP Paribas verwijst voor deze gunstige evolutie naar de economische heropleving, de goede commerciële activiteit en de diversificatie van zijn portefeuille. Analisten hadden op hogere provisies gerekend.De kwartaalomzet van de bank bleef stabiel op 10,9 miljard euro, de winst daalde lichtjes tot 1,9 miljard euro. Na negen maanden zit de bank aan 5,5 miljard euro nettowinst, dat is 13 procent minder dan een jaar eerder toen de teller op 6,3 miljard stond.Ook in België worden minder kredietprovisies opzijgezet. De Belgische dochter BNP Paribas Fortis stopte amper 29 miljoen euro in de stroppenpot voor zijn Belgische retailactiviteiten. Dat is het laagste bedrag dit jaar. In het eerste en tweede kwartaal ging het om respectievelijk 54 en 80 miljoen euro. Het cijfer over het tweede kwartaal bevatte de reële kredietverliezen die BNP Paribas Fortis leed als financier van de noodlijdende FNG-groep.De Belgische bankactiviteiten van BNP Paribas Fortis realiseerden in het derde kwartaal een brutowinst van 293 miljoen euro. Na negen maanden is er 532 miljoen euro winst voor belastingen.De verwachting is dat de banken in het lopende vierde kwartaal meer kredietprovisies zullen moeten opzijzetten. Veel Europese landen zijn de voorbije weken geconfronteerd met een nieuwe opstoot van de corona-epidemie en zagen zich genoodzaakt strenge beperkende maatregelen te nemen. In Frankrijk, België en Italië (de drie kernmarkten van BNP Paribas) is een groot deel van de economie weer op slot.De tweede coronagolf dreigt te leiden tot meer faillissementen en wanbetalingen. Voorlopig verhullen de steunmaatregelen van de overheid (bijvoorbeeld het uitstel van betaling van belastingen en van de afbetaling van leningen) de reële impact. Maar die factuur zal op een gegeven moment ook in de resultaten van de banken verschijnen.