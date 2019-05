BNP Paribas heeft zijn nettowinst in het eerste kwartaal met 22,4 procent opgekrikt tot 1,91 miljard euro. Dat meldt de Franse grootbank, waarin de Belgische staat een belang van 7,7 procent heeft.

De winst lijkt spectaculair, maar analisten hadden op nog iets meer gerekend. Vooral de meerwaarde die de bank haalde uit de verkoop van een belang in de Indiase verzekeraar SBI Life, stuwde het resultaat omhoog. Zonder uitzonderlijke elementen zou de winst ongeveer stabiel geweest zijn. De omzet steeg met 3 procent naar 11,14 miljard euro.

De Belgische retailactiviteiten van de groep hebben 'constant' gepresteerd, luidt het. Het aantal kredieten steeg met 4,3 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar, 'met goeie groei in de bedrijfsleningen en een stijging van de hypothecaire leningen'. Het aantal deposito's steeg met 4,1 procent, met groei in zowel de zicht- als de spaarrekeningen. In België daalden de inkomsten wel met 2 procent tot 915 miljoen euro.