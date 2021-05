BNP Paribas Fortis wordt na overname in België nummer twee in betaaldiensten

Axepta BNP Paribas Benelux, een dochterbedrijf van BNP Paribas Fortis, en Worldline hebben een overnameakkoord gesloten voor een deel van de in-store activiteiten van het Franse betaalbedrijf Ingenico in België en van Worldline in België en Luxemburg. Met de overname wordt Axepta het nummer twee in betaaldiensten in België, zo meldt het bedrijf dinsdag in een persbericht.

Het akkoord, dat nog groen licht moet krijgen van de Europese Commissie en de Nationale Bank van België, heeft enkel betrekking op de acquiring activiteiten (behandeling van kaartbetalingen) en de terminals van Ingenico op de Belgische en Luxemburgse markt en betreft de contracten en gegevens van zowat 16.000 handelaars, de commerciële partnerships en de overname van het personeel van Ingenico. Worldline nam vorig jaar Ingenico over. Europa stelde daarbij wel als voorwaarde dat een deel van de Belgische activiteiten van Ingenico afgestoten zou worden, om te vermijden dat de groep te dominant zou worden.