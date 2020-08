De winst van BNP Paribas Fortis daalde in de eerste zes maanden van het jaar met bijna een kwart. Hogere kredietprovisies zijn een deel van de verklaring. Toch is CEO Max Jadot gematigd optimistisch over het herstel van de economie.

De nettowinst van BNP Paribas Fortis kwam na zes maanden uit op 804 miljoen euro, 23 procent minder dan een jaar eerder. Als we abstractie maken van de verkoop van de Duitse Von Essen Bank, die BNP Paribas Fortis vorig jaar 150 miljoen euro uitzonderlijke inkomsten opleverde, bedraagt de winstval 15 procent.

Die daling is grotendeels te verklaren door de hogere kredietprovisies. BNP Paribas Fortis zette 360 miljoen euro opzij voor eventuele toekomstige kredietverliezen in België, Luxemburg en Turkije. Dat is 131 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarvan is 100 miljoen euro voor Belgische dossiers. De helft van de extra provisies slaat op reële kredietverliezen, de andere helft is gelieerd aan de slechtere economische vooruitzichten.

In België moest BNP Paribas Fortis een aardig bedrag afschrijven op het faillissement van de moderetailer FNG (Brantano, Fred & Ginger,...). CEO Max Jadot noemde geen bedragen op een persconferentie. Volgens de krant De Tijd bedraagt de blootstelling van BNP Paribas Fortis aan FNG 75 miljoen euro. Daarmee zou de bank de grootste kredietverschaffer van het FNG-concern geweest zijn.

In verhouding tot de grootte van de kredietportefeuille zet BNP Paribas Fortis relatief weinig geld opzij. KBC Groep stopte in het eerste halfjaar 966 miljoen euro in zijn stroppenpot. Iets minder dan de helft van dat bedrag is voor rekening van KBC België. Belfius en ING België namen respectievelijk 393 en 338 miljoen euro voorzieningen, maar zij hebben een kleinere portefeuille bedrijfskredieten dan BNP Paribas Fortis.

'Optimistischer'

Een deel van de verklaring ligt bij de verkoop van Von Essen, dat actief was in meer risicogevoelige consumentenkredieten. Daarnaast zei CEO Jadot dat hij gelooft in de sterke weerbaarheid van het Belgische bedrijfsleven. Hij gaf toe dat er nog veel onzekerheid is over de reële impact van de coronacrisis maar hij verwacht dat de Belgische economie tegen midden 2022 weer op het niveau van 2019 zit. "In die zin zijn we misschien optimistischer dan andere Belgische banken, die dat kantelmoment later zien", aldus Jadot. "Dat kan verklaren waarom die andere banken conservatiever zijn en meer provisies nemen".

Door de hogere provisies daalde de brutowinst van de Belgische retailbankactiviteiten van BNP Paribas Fortis van 379 naar 268 miljoen euro. De inkomsten verminderden met 2 procent, maar dit werd gecompenseerd door een daling van de kosten. Ondanks het zware lopende herstructureringsprogramma (sluiting van kantoren en afvloeiing van personeel) dalen de kosten 'maar' met 3,5 procent. Daardoor blijft BNP Paribas Fortis in zijn Belgische retailbank kampen met een hoge verhouding kosten/inkomsten van 77,3 procent. Dat cijfer ligt zelfs hoger dan een jaar eerder.

Voor Jadot zijn digitalisering en duurzaamheid twee kernbegrippen in de toekomststrategie van de bank. Hij wil BNP Paribas selectief laten groeien in vier domeinen: verzekeringen (via de samenwerking met AG Insurance en Touring), private banking (o.a. met de uitbouw van het PaxFamilia-platform), bedrijfsbankieren (meer persoonlijk advies) en private equity (meer risicokapitaalinvesteringen).

