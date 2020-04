Dat heeft de bank donderdagavond bekendgemaakt. De raad van bestuur van BNP Paribas Fortis herroept het eerder aangekondigde dividend van 3,53 euro per aandeel.

De situatie wordt herbekeken in oktober van dit jaar, zo klinkt het nog. Concreet zal door de beslissing geen 1,9 miljard euro dividend worden uitgekeerd aan de Franse grootbank BNP Paribas, het moederbedrijf van BNP Paribas Fortis.

Daarover was de voorbije dagen ophef ontstaan, omdat de banken juist waren opgeroepen geen dividend uit te keren in deze coronacrisis om zo de lokale economie te ondersteunen.

Volgens BNP Paribas Fortis besliste de raad van bestuur 'unaniem' om het dividend te herroepen. Dus ook Parijs steunt de beslissing om geen dividend uit te keren. 'BNP Paribas Fortis heeft een solide financiële structuur en staat ten dienste van de Belgische economie', aldus CEO Max Jadot, die er op wijst dat de bank een voortrekkersrol heeft gespeeld in het steunplan van de banken voor gezinnen en bedrijven tijdens de coronacrisis. 'Het is evident dat we vastberaden en voldoende gekapitaliseerd zijn om onze verantwoordelijkheden op te nemen als grootste bank van het land en er zo voor te zorgen dat bedrijven en gezinnen in het kader van dit plan bijkomende financiële ademruimte krijgen', klinkt het.

BNP Paribas volgt met het inslikken van het dividend het voorbeeld van onder meer KBC en Belfius. De raad van bestuur van de staatsbank maakte eveneens donderdagavond bekend het slotdividend van 161 miljoen euro te schrappen omwille van de coronacrisis.

Minister van Financiën De Croo reageert positief op de beslissing van Belfius en BNP Paribas Fortis 'om de Belgische economie ten volle te ondersteunen en op dit moment geen kapitaal uit de bank te laten wegvloeien'. Het verzekeren van de kredietverlening en de ondersteuning van de reële economie moeten vandaag volgens de minister absolute voorrang krijgen op het uitkeren van dividenden. 'Het coronavirus zorgt voor een ongekende economische schok. Kredietinstellingen moeten in die context ten volle hun rol opnemen om gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te financieren. Het is daarom essentieel dat de banken voldoende gekapitaliseerd zijn', aldus de minister.

De situatie wordt herbekeken in oktober van dit jaar, zo klinkt het nog. Concreet zal door de beslissing geen 1,9 miljard euro dividend worden uitgekeerd aan de Franse grootbank BNP Paribas, het moederbedrijf van BNP Paribas Fortis. Daarover was de voorbije dagen ophef ontstaan, omdat de banken juist waren opgeroepen geen dividend uit te keren in deze coronacrisis om zo de lokale economie te ondersteunen. Volgens BNP Paribas Fortis besliste de raad van bestuur 'unaniem' om het dividend te herroepen. Dus ook Parijs steunt de beslissing om geen dividend uit te keren. 'BNP Paribas Fortis heeft een solide financiële structuur en staat ten dienste van de Belgische economie', aldus CEO Max Jadot, die er op wijst dat de bank een voortrekkersrol heeft gespeeld in het steunplan van de banken voor gezinnen en bedrijven tijdens de coronacrisis. 'Het is evident dat we vastberaden en voldoende gekapitaliseerd zijn om onze verantwoordelijkheden op te nemen als grootste bank van het land en er zo voor te zorgen dat bedrijven en gezinnen in het kader van dit plan bijkomende financiële ademruimte krijgen', klinkt het. BNP Paribas volgt met het inslikken van het dividend het voorbeeld van onder meer KBC en Belfius. De raad van bestuur van de staatsbank maakte eveneens donderdagavond bekend het slotdividend van 161 miljoen euro te schrappen omwille van de coronacrisis. Minister van Financiën De Croo reageert positief op de beslissing van Belfius en BNP Paribas Fortis 'om de Belgische economie ten volle te ondersteunen en op dit moment geen kapitaal uit de bank te laten wegvloeien'. Het verzekeren van de kredietverlening en de ondersteuning van de reële economie moeten vandaag volgens de minister absolute voorrang krijgen op het uitkeren van dividenden. 'Het coronavirus zorgt voor een ongekende economische schok. Kredietinstellingen moeten in die context ten volle hun rol opnemen om gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te financieren. Het is daarom essentieel dat de banken voldoende gekapitaliseerd zijn', aldus de minister.