De Franse bank BNP Paribas, moederconcern van BNP Paribas Fortis in België, heeft tijdens het tweede kwartaal een recordnettowinst geboekt van 3,18 miljard euro, een stijging met 9,1 procent op jaarbasis. De inkomsten gingen er op alle domeinen op vooruit.

Het netto bancair product van de bank, zeg maar de omzet, steeg met 8,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 12,78 miljard euro. Over de eerste jaarhelft komt het zo uit op 26 miljard euro. De nettowinst over de eerste zes maanden bedraagt 5,29 miljard euro.

Na een historisch jaar 2021, met een nettowinst van 9,5 miljard euro, zet de bank, waarin de Belgische staat een belang heeft van 7,8 procent, haar goede prestatie dus voort en is ze goed op weg om dit jaar een nieuw record neer te zetten.

