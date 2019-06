De hybride modellen van BMW worden vanaf 2020 uitgerust met de functie eDrive Zone. Die moet helpen om elektrisch rijden in de stad stimuleren.

Daaraan gekoppeld ontwikkelt het Duitse automerk een toepassing om digitale punten te verzamelen en om te ruilen voor laadkrediet, parkeerkrediet en autodeeldiensten. Beide innovaties zullen vanaf 2020 tot de standaarduitrusting van de hybride BMW's horen.

Nogal wat steden willen de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en beperken de toegang van auto's met verbrandingsmotoren. Zo kent Antwerpen al een lage-emissiezone waar oude verbrandingsmotoren niet binnen mogen. Het is denkbaar dat steden in de toekomst nog strengere milieuzones bepalen. BMW wil de mogelijkheden van zijn plug-in hybride modellen uitbreiden met een functie om zulke zones te herkennen en automatisch over te schakelen naar de elektrische motor.

Met eDrive Zone schakelen hybride wagens naar de elektrische motor zodra ze volgens de gps een afgebakende zone binnenrijden. Dat gebeurt op basis van geo-fencing, een technologie die BMW vorig jaar heeft uitgetest in het proefproject 'Electric City Drive'. Dat project liep samen met de stad Rotterdam en de Erasmus-universiteit.

Aanvullend lanceert het automerk de digitale service BMW Points. Die moet bestuurders aanzetten tot ecologisch rijgedrag. Chauffeurs kunnen hun rijgedrag vergelijken met andere chauffeurs en krijgen punten naarmate ze de elektrische motor goed gebruiken. Die punten kunnen op termijn geruild worden voor gratis laadvolumes of parkeertijd, of in korting op diensten bij de BMW ConnectedDrive Store.