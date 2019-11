BMW-CEO Oliver Zipse: 'Elektrische mobiliteit zal enorm groeien'

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

BMW opende vandaag zijn centrum voor elektrischebatterijentechnologie in München. "Dit is slechts een start. De elektrische mobiliteit zal een enorme groei kennen. Vanaf volgend jaar zal ons elektrisch aanbod jaarlijks met 30 procent stijgen. Dat is de hoogste groei ooit. Wij willen de beste van de wereld zijn." Dat zegt Oliver Zipse, de CEO van BMW, bij de opening.

Het technologiecentrum voor autobatterijen van BMW © BMW

BMW zaaide de voorbije maanden twijfel over zijn elektrische plannen. De onderneming had ooit jaren voorsprong, met de lancering van de i3 in 2013. Daarna werd het stiller. "Wij kondigen niet aan, wij werken eraan", werd vandaag veelvoudig onderstreept.

