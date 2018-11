Bloomon wil de bloemenhandel heruitvinden

Samen met Bart Troost en Koen Thijssen richtte de Nederlander Patrick Hurenkamp in 2014 Bloomon op. Hun missie? De bloemenhandel heruitvinden. Via een onlineplatform krijgen de meer dan 250.000 klanten rechtstreeks bloemenboeketten uit de serres van kwekers toegestuurd. Dat kan wekelijks, tweewekelijks of maandelijks door middel van een abonnementsformule. En sinds eind augustus ook via eenmalige cadeauleveringen.

...